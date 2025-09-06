Kein festes Camp: So hart wird "The Summit" laut Emmy Russ

Emmy Russ (26) hat in einem Interview mit Promiflash erste Einblicke in die extremen Bedingungen der neuen Show The Summit gegeben. Die Teilnehmer müssen einen Berg besteigen und sind dabei völlig auf sich allein gestellt. Der Gewinner kann ein Preisgeld von bis zu einer Million Euro nach Hause nehmen. Emmy beschreibt das Abenteuer als eine enorme Herausforderung, da die Crew nie ein festes Camp hatte. Sie waren ständig zu Fuß unterwegs und mussten in der Wildnis übernachten, ohne Zugang zu grundlegenden Annehmlichkeiten wie Betten oder Toiletten.

Die zierliche TV-Bekanntheit schildert den extremen Belastungstest, dem die Prominenten ausgesetzt sind: "Wir waren wirklich nonstop on Tour, nur nicht mit dem Bus, sondern zu Fuß." Unterwegs habe es weder die Möglichkeit gegeben, sich ordentlich auszuruhen, noch gab es sichere Orte wie Toiletten oder Zelte. "Wenn ich nicht mehr konnte, musste ich mich wirklich regelrecht auf den Boden legen, um mal kurz durchzuschnaufen", berichtet sie weiter. Die Abgeschiedenheit des Camps, das inmitten von Büschen und Dreck lag, stellte die Teilnehmer vor besondere Herausforderungen. Emmy betont, dass es für sie ein Wunder sei, dass sie nicht von Zecken gebissen wurde, während sie ihre Notdurft verrichtete.

Emmy, die für ihre offenen und ehrlichen Aussagen bekannt ist, scheut sich nicht, über die ungeschönte Realität solcher Abenteuerformate zu sprechen. Als Reality-TV-Star und Model ist sie bereits einiges gewohnt, aber die Bedingungen von "The Summit", das zudem Reality-Sternchen Cecilia Asoro (29) und viele weitere Teilnehmer an ihre Grenzen kommen lässt, scheinen für sie außergewöhnlich hart zu sein. Die Herausforderung, unter solch extremen Bedingungen zu bestehen, stellt nicht nur körperliche, sondern auch mentale Anforderungen an die Teilnehmer. Für Emmy, die regelmäßig auf Social Media aktiv ist und ihre Fans mit in ihr Leben nimmt, bedeutet dieses Abenteuer eine Grenzerfahrung, die weit über das hinausgeht, was man normalerweise in Reality-Shows erlebt.

Amazon MGM Studios Emmy Russ, "The Summit"-Kandidatin

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Amazon MGM Studios Realitystar Cecilia Asoro bei "The Summit", 2025

