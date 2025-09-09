Verrat bei "The Summit"? So reagiert Emmy Russ

Emmy Russ (26) sorgt in der spannenden Reality-TV-Show The Summit für klare Ansagen. In der Sendung, in der Prominente gemeinsam einen Berg erklimmen müssen, geht es nicht nur um Teamwork, sondern auch darum, nach jeder Etappe Teilnehmer rauszuwählen. Genau an diesem Punkt entsteht häufig eine Atmosphäre voller Misstrauen, gegenseitiger Verdächtigungen und emotionalem Aufruhr. Doch Emmy lässt sich davon nicht beirren. Im Interview mit Promiflash verriet sie: "Es gibt keine Show, in der man nicht Verrat oder Hinterhältigkeit erlebt. Ich bin ein sehr nachtragender Mensch, natürlich vergesse ich das nicht einfach so."

Die Reality-TV-Darstellerin, die für ihr Temperament und ihre Entschlossenheit bekannt ist, bleibt in der Show standhaft. Für Emmy gehören Verrat und Intrigen fest zu solchen Formaten, die ihrer Ansicht nach nicht nach Drehbuch ablaufen, sondern echte, ungefilterte Emotionen zeigen. Sie sieht all diese Erlebnisse als Teil einer authentischen Erfahrung und betont, dass sie solche Zwischenfälle nicht einfach wegstecken kann. Emmy erklärt: "Wenn du mir etwas antust, habe ich das natürlich im Hinterkopf – und dementsprechend behandle ich dich auch, bis wir das vielleicht irgendwann klären."

Abseits der Herausforderungen in "The Summit" fällt Emmy Russ besonders durch ihre starken und direkten Meinungen auf. Als Reality-TV-Star und Model hält sie nichts davon, Dinge unter den Teppich zu kehren oder Konflikte zu ignorieren. Diese Haltung zeigt sich nicht nur in ihrer Teilnahme an der Show, sondern prägt auch ihr tägliches Leben. Im Laufe ihrer Karriere hat sich Emmy als Frau etabliert, die keine Angst hat, Probleme direkt anzusprechen, sobald der richtige Moment gekommen ist. So bewegt sie sich gekonnt zwischen der Glitzerwelt des Fernsehens und den echten Herausforderungen des Lebens.

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Amazon Prime Video Der Cast von "The Summit"

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2025

