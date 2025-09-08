"Erwachsener": Emmy Russ räumt Fehler bei AYTO-VIP ein

Emmy Russ (26) war im vergangenen Jahr Kandidatin bei der beliebten Reality-Show Are You The One – Reality Stars in Love. Während ihrer Teilnahme fiel sie durch eine zurückhaltende Art auf, was Kritik seitens der Zuschauer auf den Plan rief. Jetzt, ein Jahr später, reflektiert der Reality-TV-Star ihre Entscheidung und gesteht offen, dass sie diese Teilnahme bereut. "Es war ein Fehler, bei AYTO mitzumachen", verrät Emmy im Gespräch mit Promiflash, betont aber auch, dass sie seitdem eine persönliche Weiterentwicklung durchgemacht habe. Sie fühle sich erwachsener und sei auf der Suche nach mehr Ernsthaftigkeit in ihrem Leben.

In dem Interview teilt sie mit, dass sie zurzeit jemanden kennenlernt und aktuell nicht aktiv auf der Suche nach neuen Männerbekanntschaften sei. Diese neue Bekanntschaft scheint sie zur Ruhe kommen zu lassen. Emmy, die durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten eine große Anhängerschaft auf Social Media gewonnen hat, überlegt sogar, ob das Format Love Island VIP besser zu ihrem neuen Lebensstil passen könnte. "Sollte ich Single sein, dann wäre 'Love Island VIP' wahrscheinlich vom Stil her etwas für mich", erklärt sie ihre Überlegungen.

Die 26-Jährige ist für ihre Auftritte in diversen TV-Formaten, darunter Promi Big Brother, bekannt geworden und hat auch in der Vergangenheit oft durch ihre turbulenten Liebesbeziehungen auf sich aufmerksam gemacht. So trennte sie sich beispielsweise erst kürzlich von ihrem Ex-Freund Cristian Jerez, mit dem sie im Februar dieses Jahres einen Neuanfang wagte. Nun, zurück im Single-Dasein, scheint sich Emmy mehr auf die Suche nach innerem Frieden und echter Ernsthaftigkeit zu fokussieren, anstatt auf ein Leben mit schnellen Flirts.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / tooobo Emmy Russ und Cristian Jerez im Mai 2025

Anzeige