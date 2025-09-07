Statt AYTO: Emmy Russ wäre viel lieber bei "Love Island VIP"

Emmy Russ (26), bekannt aus der Reality-TV-Szene, sorgte kürzlich für Aufsehen mit ihrer Aussage, dass sie lieber an Love Island VIP als bei Are You The One – Reality Stars in Love teilgenommen hätte. Obwohl sie bereits im vergangenen Jahr bei "Are You The One" mitwirkte, gab sie auf der Premiere von "Love Island VIP" im Gespräch mit Promiflash zu, dass sie die Konkurrenzshow vorziehen würde. "Ich finde 'Love Island' hat ein bisschen mehr Niveau", erklärte sie offen und fügte hinzu, dass sie sich dort wohler gefühlt hätte. Für Emmy hat "Love Island" einen besonderen Charme, den sie offenbar zu schätzen weiß.

Laut Emmy hat "Love Island" im Vergleich zu anderen Formaten einen einzigartigen Stil, der sie anspricht. "Es ist nicht einfach so hingeschmissen", so die 26-Jährige weiter. Trotz ihrer Vorliebe hatte sie bislang keine Wahlmöglichkeit zwischen den Shows getroffen. Dennoch deutete sie an, dass sie bei einer erneuten Teilnahme an einem Reality-Format "Love Island" den Vorzug geben würde, falls sie wieder Single wäre. Aktuell sieht Emmy in "Love Island" eine Plattform, die sie im Laufe ihrer Karriere noch weiter in den Fokus rücken könnte.

Der Reality-TV-Star bestätigt, dass sie derzeit als Single durchs Leben geht. Ihre kürzliche Trennung von Cristian Jerez warf Fragen über ihre zukünftigen Pläne auf. Nach einer turbulenten Beziehung und einem erneuten Zusammenkommen im Februar dieses Jahres hat sich Emmy nun endgültig von ihrem Partner getrennt. Diese Zeit nutzte sie offenbar für Selbstreflexion und einen bewussten Blick auf ihre Karriere, die sie weiterhin im Reality-TV-Umfeld sieht. Ob ihr nächster Schritt tatsächlich Richtung "Love Island VIP" führen wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Emmy Russ, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, August 2025

Anzeige