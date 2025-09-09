Tochterdrama: Christine Brown bricht endgültig mit Robyn

Reality-TV-Star Christine Brown (53) hat kürzlich in ihren Memoiren "Sister Wife: A Memoir of Faith, Family, and Finding Freedom" enthüllt, warum sie endgültig das Vertrauen zu ihrer ehemaligen Schwesterfrau Robyn Alice Brown (46) verloren hat. Der Wendepunkt war ein dramatisches Ereignis im Jahr 2013, als ihre damals dreijährige Tochter Truely schwer erkrankte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Obwohl Christine ihren Ehemann Kody Brown (56) um Hilfe bat, erteilte er eine Absage mit der Begründung, dass er zu viel mit Aufgaben bei Robyn zu tun hatte.

In ihrer autobiografischen Schrift berichtet Christine, dass sie zu dieser Zeit versucht hatte, sich Robyn anzuvertrauen. Sie sagte Robyn, dass sie Kody verlassen hätte, wenn Truely gestorben wäre, da es schien, als sei ihre Tochter für ihn nicht von Bedeutung gewesen. Robyn habe diese vertraulichen Worte jedoch Kody weitergegeben, was zu einer Eskalation führte. Statt sich bei Christine zu entschuldigen, zeigte sich Kody erbost darüber, dass die Angelegenheit zur Sprache kam.

Für Christine war dies der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, und seitdem hat sie das Vertrauen in Robyn verloren. Diese Entfremdung ist nicht nur persönlich, sondern zeigt sich auch in der Trennung von Kody im Jahr 2021 nach über 25 Jahren Ehe und einer Klage gegen ihn. Während sich Kody nun ausschließlich auf seine Beziehung zu Robyn konzentriert, hat Christine in David Woolley einen neuen Partner gefunden und im Jahr 2023 geheiratet. Trotz der privaten Turbulenzen bleibt sie eine zentrale Figur im beliebten Reality-Format "Sister Wives", das weiterhin das bewegte Leben der Familie dokumentiert.

Collage: Instagram / christine_brownsw, Instagram / robyn_browns_nest Collage: Christine und Robyn Brown

Instagram / christine_brownsw Kody Brown, Tochter Truely und Christine Brown

ActionPress / ADMEDIA / SIPA Kody Brown mit seinen Frauen Robyn, Meri, Christine und Janelle