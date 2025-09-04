Christine Brown kritisiert Kodys Pläne für fünfte Ehefrau

Christine Brown (53), bekannt aus der Reality-TV-Show "Sister Wives", äußerte ihre Verwunderung über die Möglichkeit, dass ihr Ex-Mann Kody Brown (56) eine fünfte Ehefrau in Betracht zieht. Im Trailer zur 20. Staffel der Show erzählt Kody seiner aktuellen Ehefrau Robyn Brown, dass eine weitere Frau Interesse an der polygamen Familie bekundet und damit seine Neugier geweckt hat, was bei Christine auf Unverständnis stößt. "Ich kann gar nicht begreifen, was ich da gesehen habe, dass sie so etwas überhaupt in Erwägung ziehen", erklärte sie im "The Sarah Fraser Show"-Podcast.

Zudem hinterfragt sie die Aufrichtigkeit der Pläne von Kody und Robyn: "Tun sie das wirklich? Ist das nur für die Kamera? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich hoffe nicht, denn das, was sie haben, ist eine Seelenverwandtschaft." Sie betont, dass es "unehrlich und unfair" sei, eine weitere Frau in die Familie zu holen. Sie kritisierte, dass Kody einst die Vorzüge der Monogamie gepriesen habe und nun mit dem Gedanken spiele, diese Harmonie zu gefährden: "Kody selbst hat darüber gesprochen, wie sehr er die Monogamie liebt. Warum das also tun? Warum etwas so Gutes kaputtmachen?"

Nachdem Christine im November 2021 offiziell die Trennung von Kody bekannt gegeben hatte, fand sie in David Woolley die Liebe ihres Lebens. Im Februar 2023 machte sie ihre Beziehung zu David öffentlich und heiratete ihn im Oktober desselben Jahres. Auf Instagram zeigt sich Christine glücklich und beschreibt ihre neue Beziehung als leicht und unbeschwert. "Liebe sollte nicht verwirren oder verletzen", schwärmte sie und drückte damit aus, dass sie nun endlich das Gefühl von wahrer Liebe erfahren habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und Kody Brown

Anzeige Anzeige

SIPA PRESS/ActionPress TV-Star Kody Brown

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw David Woolley und Christine Brown