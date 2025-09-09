Zoë Kravitz stellte Harry Styles schon ihrem Papa Lenny vor

Zoë Kravitz (36) hat einen bedeutenden Schritt in ihrer Beziehung mit Harry Styles (31) gemacht, indem sie ihn ihrem berühmten Vater Lenny Kravitz (61) vorstellt. Der ehemalige One Direction-Sänger und die Schauspielerin wurden in den letzten Wochen mehrfach gemeinsam gesichtet, so auch zuletzt Arm in Arm in Brooklyn. Zuvor machten die beiden Schlagzeilen mit einem romantischen Date in Soho, London, bei dem sie "wie Teenager" schmusten. Es scheint, als ob die Gerüchte über eine aufblühende Romanze zwischen den beiden mehr als nur Spekulation sind.

Die Begegnung mit Lenny fand beim Mittagessen in New York City statt, wo das Trio im Restaurant Sant Ambroeus gesichtet wurde. Zoë zog alle Blicke mit ihrem modischen Ensemble auf sich, während Harry in minimalistischem Chic mit weißem Langarmshirt und marineblauen Hosen überzeugte. Der Rockstar-Vater erschien ganz im ikonischen Stil, mit rotem, transparentem Oberteil und Flare-Jeans. Die Spannungen zwischen den beiden sind keinesfalls zu übersehen, wobei Freunde des Paares vermuten, dass sich aus dem Treffen mehr entwickeln könnte als nur eine flüchtige Liaison.

Zugehörige Quellen berichten, dass Zoë offensichtlich sehr von Harrys Art angetan ist, die an die ihres Vaters erinnert. "Zoë findet Harry cool, ohne es zu versuchen, was in Hollywood eine erfrischende Seltenheit ist", verriet ein Insider gegenüber Daily Mail. Es scheint, dass Harrys gleichbleibende Behandlung aller Personen, unabhängig von deren Bekanntheitsgrad, einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Diese Eigenschaft habe Zoë von ihrem berühmten Vater Lenny übernommen, welcher sie dazu erzogen hat, freundlich und bodenständig zu bleiben, trotz des Glamours, der ihren Alltag umgibt. Ob dies der Anfang einer neuen großen Hollywood-Story ist, wird sich zeigen, doch die Anzeichen sprechen dafür, dass Zoë und Harry auf dem besten Weg sind.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoe Kravitz und Harry Styles

Anzeige Anzeige

Getty Images Zoe Kravitz und Lenny Kravitz

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles im September 2022