Neues Traumpaar? Zoë Kravitz soll hin und weg von Harry sein

Harry Styles (31) und Zoe Kravitz (36) sorgen für mächtig Liebes-Gerüchte! Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es zwischen dem Sänger und der Schauspielerin ordentlich gefunkt haben. Wie Mirror berichtet, wurden die beiden erst kürzlich in London gesichtet – beim Turteln in einem schicken Restaurant! Ein Insider verriet sogar, dass Harry die Hollywood-Beauty nicht nur kulinarisch verwöhnt hat, sondern sie anschließend gleich nach Italien einlud. Dort sollen die beiden Stars ganz ungestört Zeit miteinander verbracht haben. Für Zoe sind die Dates offenbar ein echtes Highlight – die Beziehung empfinde sie laut Quelle nämlich als "erfrischend".

Quellen zufolge ziehen Zoe besonders Harrys Bodenständigkeit und seine entspannte Art an. Als Tochter von Musiklegende Lenny Kravitz (61) sei sie in einem Umfeld aufgewachsen, das geprägt war von Bescheidenheit und Authentizität – Werte, die auch Harry offenbar verkörpert. "Er behandelt alle gleich, ob berühmt oder nicht, und genau das liebt sie an ihm", so ein Vertrauter. In einer Branche, die oft von Druck und Oberflächlichkeit dominiert werde, schätze Zoe seinen natürlichen Charme und die Tatsache, dass er sich nicht wie ein Star aufführt. Trotz ihres vollen Terminkalenders nimmt sich die Schauspielerin wohl immer wieder kleine Auszeiten, um Zeit mit dem Musiker zu verbringen.

Die Meldungen über diese aufblühende Romanze kommen kurz nach einer Sichtung der beiden in Rom, wo Fans das Duo vertraut durch die Straßen der italienischen Hauptstadt spazieren sahen. Zoe begeisterte mit einem eleganten, sommerlichen Look, während Harry mit einem lässigeren Outfit überzeugte. Die Harmonie zwischen den beiden fällt nicht nur Freunden und Bekannten auf, sondern auch der Öffentlichkeit – ein offizielles Liebes-Outing gibt es bisher aber nicht. Die heiße Romanze folgt nur kurz nach Zoes Trennung von Channing Tatum (45), mit dem sie drei Jahre lang zusammen war.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Harry Styles und Zoe Kravitz

Getty Images Lenny und Zoë Kravitz

Getty Images Zoe Kravitz und Channing Tatum im August 2024