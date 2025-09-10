Dieser GZSZ-Star spielt jetzt bei "Alles was zählt" mit

Daniel Noah sorgt für frischen Wind in der Serie Alles was zählt. Der ehemalige GZSZ-Darsteller übernimmt die Rolle von Jan Köster, einem ehemaligen Studienkollegen von Vanessa, gespielt von Julia Augustin (38). Jan kommt nach Essen und bringt direkt Spannung mit: Gemeinsam mit Vanessa und Imani, verkörpert von Féréba Koné, leistet er bei einem medizinischen Notfall erste Hilfe, berichtet RTL. Sein Einstieg verspricht reichlich Dramatik und lässt die Zuschauer neugierig auf die weitere Entwicklung seiner Geschichte blicken.

Besonders interessant scheint die Dynamik zwischen Jan und Imani zu werden. Schon bei ihrer ersten Begegnung scheint etwas Besonderes in der Luft zu liegen. Doch ob daraus mehr entsteht, bleibt abzuwarten. Ab dem 16. September können sich die Fans von "Alles was zählt" um 19.05 Uhr selbst ein Bild davon machen, wie Jans Geschichte in der Serie fortgeführt wird. Die Möglichkeit, dass eine romantische Verbindung zwischen den beiden Figuren entsteht, sorgt jetzt schon für Gesprächsstoff bei den Fans der Serie.

Für Daniel ist die Rolle keineswegs die erste in einer Daily Soap. Von 2022 bis 2023 spielte er den Kommissar Sascha Beck bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Damals sorgte er für so manche Turbulenzen und brachte vor allem Emilys Leben ordentlich durcheinander. Während Sascha im Berliner Kiez mit aufregenden und dramatischen Geschichten für Unterhaltung sorgte, scheint auch Jans Leben in Essen nicht weniger fesselnd zu sein. Fans des Schauspielers haben nun erneut die Chance, ihn in spannenden und emotionalen Momenten zu erleben.

RTL Daniel Noah bei GZSZ

Ot,Ibrahim Féréba Koné, Schauspielerin

RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff, Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Daniel Noah, GZSZ-Stars