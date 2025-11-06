"Alles was zählt"-Neuling Leif will kein Stunt-Double

Leif Lunburg (24), bekannt als Schauspieler und Sänger, stürzt sich in ein neues Abenteuer: Der Neuzugang bei Alles was zählt spielt Lennox, der sich nach intensiver Vorbereitung einem Kickbox-Kampf um die Stadtmeisterschaft stellt. Für die Dreharbeiten in einem Kölner Boxclub verzichtete Leif komplett auf ein Stunt-Double und stand für jede Szene selbst vor der Kamera. Obwohl er wenig Kampfsporterfahrung mitbrachte, war es für den 24-Jährigen eine bewusste Entscheidung, die Herausforderung eigenhändig anzunehmen. "Es war einfach ein Anliegen an mich, es selbst zu machen", verriet er in einem Interview mit RTL.

Das Training stellte sich für Leif als härter heraus, als er zunächst vermutet hatte. "Jetzt merke ich, dass es ein bisschen härter ist, als ich mir das vorgestellt habe", gestand der Schauspieler. Dennoch ließ er sich von den Strapazen nicht abschrecken und zog die Szenen im Boxring durch. Die Motivation, auf ein Stunt-Double zu verzichten, erklärte er schmunzelnd: "Es war vielleicht so ein kleines Ego-Ding. Ich wollte das gerne selber machen und ich bereue es nicht. Es macht sehr viel Spaß." Der Soap-Star, der sich selbst als sportlich beschreibt, fand die Arbeit im Boxclub mit den intensiven Trainings äußerst spannend.

Neben der Schauspielerei gibt es für Leif noch eine weitere berufliche Leidenschaft: die Musik. Bevor er bei "Alles was zählt" zum festen Ensemble stieß, machte er sich einen Namen als Sänger. Bekannt wurde er unter anderem durch seine Vorgeschichte in der Musical-Welt. Von 2011 bis 2013 verkörperte er im Disney-Musical "Tarzan" in Hamburg die junge Version des Protagonisten. Das ebnete den Startschuss seiner Karriere, wie er gegenüber RTL verriet: "Da habe ich mich so ein bisschen in Schauspiel, Gesang und Tanz verliebt".

