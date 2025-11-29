Liebeschaos bei AWZ: Das wünscht sich Amrei für ihre Rolle

Amrei Haardt (36), bekannt aus der Serie Alles was zählt, erlebt als ihre Figur Nathalie ein absolutes Gefühlschaos. Die Serienrolle steht zwischen ihrem aktuellen Partner Matteo, gespielt von Ricardo Angelini, und ihrer alten Liebe Maximilian, dargestellt von Francisco Medina (48). Während Nathalie versucht, ihre turbulenten Gefühle in den Griff zu bekommen, kämpft sie damit, niemanden der beiden Männer zu verletzen. Amrei selbst hat dazu einen klaren Tipp für ihre Figur: "Du trennst dich jetzt von Matteo und bist erst mal einfach Single", stellt sie gegenüber RTL klar. Ob Nathalie diesen gut gemeinten Ratschlag umsetzt, bleibt für die Fans spannend.

Wie Amrei im Interview erläutert, empfindet sie Nathalies Situation als besonders herausfordernd. Die Beziehung zu Matteo sei stabil und wohltuend, doch Maximilians Auftauchen lässt alte Gefühle wieder aufflammen. Für Nathalie, die sich am wenigsten "geschmeichelt" von ihrer Position zwischen den beiden Männern fühlt, geht es vor allem darum, ehrlich zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Laut Amrei wünscht sie sich für ihre Rolle, dass diese zunächst einmal zur Ruhe kommen und ihre eigenen Bedürfnisse priorisieren kann.

Abseits der fiktiven Dramen auf den Bildschirmen ist Amrei Haardt längst ein bekanntes Gesicht der beliebten RTL-Serie. Seit ihrem Einstieg in das Serienuniversum hat sie sich mit ihrer Rolle eine treue Fangemeinde erarbeitet. Privat gibt die Schauspielerin wenig über ihr Leben preis, doch sie zeigt sich bei Interviews oft reflektiert und humorvoll. Ihre Worte im Hinblick auf Nathalies Liebesleben zeigen, wie sehr sie sich mit ihrem Charakter auseinandersetzt, was auch bei den Zuschauern gut ankommt. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, kann "Alles was zählt" von montags bis freitags ab 19:05 Uhr auf RTL verfolgen.

Anzeige Anzeige

Panama Pictures Amrei Haardt, AWZ-Star

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Maximilian (Francisco Medina) und Nathalie (Amrei Haardt) bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Amrei Haardt, Februar 2025