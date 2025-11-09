AWZ-Dreh extrem: Neuling Daniel Noah ging an seine Grenzen

Daniel Noah legt bei Alles was zählt gerade eine Schippe Drama drauf: In den neuen Folgen gerät seine Rolle Jan in einen Ausnahmezustand – ausgelöst durch einen Hirntumor, der plötzlich die Kontrolle übernimmt. Beim vermeintlich normalen Einkauf kippt die Realität, seine Serienfigur flieht orientierungslos in den Wald, zieht sich aus und erkennt sich selbst nicht mehr. Gedreht wurde die heftige Sequenz in einer Waldkulisse: "Das war wirklich ein aufregender, spannender Drehtag, und ich bin mega dankbar, dass ich solche Szenen spielen darf", erinnerte sich Daniel im RTL-Interview.

Für die Vorbereitung tauchte er tief in die Materie ein, recherchierte Symptome und Verläufe, die bei einem Tumor im Kopf auftreten können. Sein Werkzeug am Set: gezielte Atemtechniken. "Ich habe dann geguckt, was ist für mich möglich, wie komme ich in diese Zustände rein und habe viel mit Atmung gearbeitet", verriet er im Gespräch. Dabei war es ihm wichtig, Jans innere Zerrissenheit und Momente des völligen Kontrollverlusts so realistisch wie möglich darzustellen. "Ich konnte mich da total hereinfallen lassen in diese Szenerie", erklärte Daniel weiter über den extremen Dreh.

Erst im September kam die Nachricht, dass der ehemalige GZSZ-Schauspieler das Team von "Alles was zählt" verstärkt. Die Serie bekam mit seinem Einstieg als Jan direkt frischen Wind. Gleich zu Beginn war er an der Seite von Julia Augustin (38) und Féréba Koné in eine dramatische Notfallszene verwickelt. Schnell wurde klar: Jans Auftauchen sorgt für ordentlich Wirbel im Serienalltag. Die Zuschauerinnen und Zuschauer spekulierten schon damals darüber, wie es mit seiner Geschichte weitergehen könnte.

Instagram / danielnoah_official "Alles was zählt"-Schauspieler Daniel Noah.

RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff, Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Daniel Noah, GZSZ-Stars

ActionPress / Krick, Jens Féréba Koné, "Alles was zählt"-Neuzugang