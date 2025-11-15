Tatjana Clasing fühlt bei AWZ-Storyline um Richard mit

Bei Alles was zählt sorgt momentan eine dramatische Storyline für emotionale Momente. Die Serienfigur Richard Steinkamp, gespielt von Silvan-Pierre Leirich (64), liegt nach einer Herzoperation im Koma, und niemand kann sagen, ob er die kritische Phase überstehen wird. An seiner Seite wacht rund um die Uhr Noch-Ehefrau Simone, gespielt von Tatjana Clasing (61). Die Schauspielerin erklärt in einem Interview mit RTL, wie sehr ihr die Darstellung dieser emotionalen Szenen zu schaffen macht. "Solche Krankenhausszenen oder diese extremen Situationen um Leben und Tod greifen auch einen selber an. Die kosten sehr viel Kraft – psychisch und auch physisch", gestand sie offen.

Tatjana berichtete weiter, dass ihr die intensiven Szenen viel Vorbereitung und Nachbereitung abverlangen. "Man treibt den Körper immer wieder in eine extreme Situation, mit Tränen, mit Ängsten. Das ist etwas, was man nicht einfach abschüttelt", sagte sie dem Sender. In der Serie versucht Simone, vor anderen stark aufzutreten, doch sobald sie allein ist, bricht sie zusammen. Die Beziehung von Simone und Richard ist gerade eigentlich auf Eis gelegt. Doch für Serienstar Tatjana ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: "Die beiden gehören einfach zusammen, ob sie wollen oder nicht."

Die Darstellerin ist inzwischen seit über 18 Jahren Teil der beliebten Daily. Simone und Richard gelten als zwei der wichtigsten Charaktere bei "Alles was zählt" und wenn es nach Tatjana geht, könnte das auch noch lange so bleiben. Im Gespräch mit TV Movie beteuerte sie vor einigen Monaten: "Ich hoffe natürlich, dass wir nicht ersetzt werden. Ich denke, Richard und Simone sind ein Teil des Grundstocks dieser Serie geworden, und darüber freuen wir uns sehr."

RTL / Julia Feldhagen Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich, "Alles was zählt"-Stars

RTL / Willi Weber Richard (Silvan-Pierre Leirich) und Simone (Tatjana Clasing) bei "Alles was zählt"

Instagram / tatjana.clasing Tatjana Clasing, Schauspielerin