Sarah Schalow ist von Reaktionen auf AWZ-Ausstieg gerührt

Sarah Victoria Schalow zeigte sich gerührt, als sie auf Instagram über die Reaktionen zu ihrem Ausstieg aus der Serie Alles was zählt sprach. Die Schauspielerin, die in der Serie die Rolle von Hanna verkörperte, zeigte sich äußerst dankbar für die zahlreichen Nachrichten, die sie nach der Bekanntgabe ihres Abschieds erreicht haben. "Ich habe in den letzten Tagen so unfassbar viele schöne Nachrichten bekommen", verriet Sarah ihren Followern begeistert. Viele Zuschauer äußerten, wie sehr sie Hannas Energie und Persönlichkeit in der Serie vermissen werden. Auch Sarah betonte, dass ihr die Rolle besonders ans Herz gewachsen sei und sagte liebevoll: "Ich werde sie natürlich auch vermissen."

Doch die Schauspielerin machte ihren Unterstützern Hoffnung, dass die Geschichte von Hanna vielleicht noch nicht komplett erzählt ist. Mit den Worten "Sag niemals nie" ließ sie durchblicken, dass eine Rückkehr ihrer Figur vollkommen offen bleibt. Dies befeuert natürlich die Fantasie der Fans, die Hanna eines Tages vielleicht erneut in Essen begrüßen könnten. In derselben Nachricht fügte Sarah hinzu: "Wer weiß, vielleicht besucht Hanna ja irgendwann doch noch mal Essen." Ob und wann das passieren könnte, bleibt jedoch unklar.

Sarahs Abschied hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Zwei Jahre lang war sie ein fester Bestandteil der beliebten Vorabendserie, in der Hannas Geschick und Leidenschaft als Club-Managerin immer wieder für Aufsehen sorgten. In der Serienhandlung verabschiedet sich ihre Figur mit einem großen Abschiedsfest und einem neuen Job auf Ibiza. Für Sarah war es mehr als nur eine Rolle, wie sie immer wieder betonte. Ihre aufrichtige Verbindung zu Hanna sowie der Dank für die Unterstützung ihrer Fans unterstreichen, wie viel diese Zeit ihr bedeutet hat.

Sarah Victoria Schalow, Schauspielerin

Gustav Masurek und Sarah Victoria Schalow in "Alles was zählt"

Sarah Victoria Schalow im August 2018