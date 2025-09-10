Ein Fan? Kelly Osbourne lobte P. Diddy vor dessen Prozess

Vor einigen Jahren, bevor P. Diddys (55) Karriere und Ruf durch einen Menschenhandelsprozess beeinträchtigt wurden, traf Kelly Osbourne (40) den berühmten Rapper. Die Begegnung fand auf einer hochkarätigen Party statt, und dabei zeigte sich Kelly begeistert vom Auftreten von Diddy, der damals auch als "Puff Daddy" bekannt war. "Er ist so gepflegt, ein wahrer Gentleman und einfach so gut gekleidet", schwärmte sie. Ihre Mutter, Sharon Osbourne (72), witzelte damals in der MTV-Show "The Osbournes" darüber, wie niedlich es wäre, wenn ihre Tochter mit Diddy ausgehen würde. "Und ich wäre dann Puff Daddys Schwiegermutter? Puff Mummy", witzelte sie. Als krönenden Abschluss des Abends schenkte Diddy Kelly damals sogar eine teure Uhr – romantische Funken sprühten jedoch nicht zwischen den beiden.

Viele Jahre später, im September 2024, geriet Diddy in die Schlagzeilen, als er wegen Menschenhandels und einer Verschwörung zur Erpressung verhaftet wurde. Obwohl er im Juli dieses Jahres von den schwerwiegendsten Anklagen freigesprochen wurde, befand das Gericht ihn der Förderung der Prostitution für schuldig. Aktuell bleibt er hinter Gittern, bis im Oktober sein Strafmaß offiziell verlesen wird.

Abseits dieser Entwicklungen war Kelly damals eine feste Größe im Reality-TV und im Modebereich. Ihre Zeit in der Öffentlichkeit begann mit der beliebten Serie "The Osbournes", die das turbulente Familienleben der berühmten Familie dokumentierte. Ihre Mutter Sharon, bekannt für ihren frechen Humor und ihre Schlagfertigkeit, spielte dabei eine zentrale Rolle. Trotz der wilden Sprüche blieben Kelly, die sich kürzlich verlobt hat, und Diddy lediglich gute Bekannte, ohne dass sich jemals eine romantische Beziehung entwickelte. Wie die Verbindung heute ist, bleibt aber vorerst unklar.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne präsentiert sich auf Instagram mit neuem Look

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images Sharon Osbourne, TV-Persönlichkeit

