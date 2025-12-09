Affäre mit Diddy? Jennifer Lopez' Ex erhebt schwere Vorwürfe

Jennifer Lopez (56) sieht sich erneut schweren Anschuldigungen ihres ersten Ehemanns Ojani Noa (51) ausgesetzt. Der 51-Jährige veröffentlichte am Montag ein ausführliches Instagram-Statement, in dem er unter anderem einen Prozess aus den frühen 2000er-Jahren thematisierte, in dem Jennifer und ihre Mutter ihn angeblich wegen eines nicht existierenden Sex-Tapes verklagt hatten. Laut Ojani sei der Vorwurf damals haltlos gewesen. Außerdem behauptet er, dass Jennifer ihm während ihrer Ehe untreu gewesen sei – und das mit niemand Geringerem als Musikmogul P. Diddy (56), mit dem sie nach der Scheidung tatsächlich eine Beziehung geführt hatte. Seine Vorwürfe gehen noch weiter: Ojani sprach auch von angeblichen Machenschaften Suge Knights (60) im Zusammenhang mit einem weiteren Sex-Tape, das Jennifer betreffen soll.

In seinen Ausführungen behauptet Ojani, die Vorwürfe um das angebliche Tape hätten seine Reputation nachhaltig geschädigt. Er erklärte, dass er vorhatte, einen Dokumentarfilm über sein Leben zu produzieren, in dem private Videomaterialien aus der gemeinsamen Zeit mit Jennifer enthalten sein sollten – jedoch keineswegs eine intime Aufnahme. Der Prozess habe sich über Jahre hingezogen, und erst 2009 sei ihm schließlich gerichtlich untersagt worden, die Aufnahmen zu veröffentlichen. Nun wolle er seinen Ruf erneut verteidigen und stellt Jennifer als treibende Kraft hinter den damaligen Gerichtsverfahren gegen ihn dar. Auf die Anschuldigungen von Ojani gab es bislang keine öffentliche Reaktion von Jennifer oder ihrem Team.

Die Vorwürfe gegen die Musikerin, die von 1997 bis 1998 mit Ojani verheiratet war, reißen seit Jahren nicht ab. Bereits in der Vergangenheit hatte der ehemalige Kellner Jennifer mehrfach beschuldigt, ihn schlecht behandelt und betrogen zu haben. Auch ihre Beziehung mit P. Diddy sorgte lange für Gesprächsstoff. Die beiden hatten sich Ende der 1990er-Jahre getroffen und waren nach Angaben einst enger Weggefährten ein echtes Glamour-Paar in der Musikszene. Doch auch diese Beziehung hielt nicht, was damals bereits die Gerüchte um vermeintliche Untreue und Diskrepanzen befeuerte. Jennifer hat sich zu solchen Spekulationen in der Vergangenheit stets bedeckt gehalten.

Kevin Winter/ImageDirect Jennifer Lopez mit P. Diddy im Jahr 2000

Imago Ojani Noa und Jennifer Lopez, 1997

Getty Images Jennifer Lopez und Puffy Combs (heute P. Diddy) bei den MTV Video Music Awards 2000 in New York