Emma Heming Willis bereitet die Töchter auf Bruce' Tod vor

Emma Heming (47) hat offenbart, wie sie sich darauf vorbereitet, ihren gemeinsamen Töchtern Mabel und Evelyn den nahenden Verlust ihres Vaters Bruce Willis (70) näherzubringen. In ihrem kürzlich veröffentlichten Buch "The Unexpected Journey" schreibt die Ehefrau des Hollywoodstars, dass es wichtig sei, den Mädchen Raum zu geben, sich an ein Leben ohne ihren Vater zu gewöhnen. Die Diagnose der frontotemporalen Demenz sei eine schwere Belastung für die gesamte Familie. Die Krankheit, die Bruce seit 2022 zu schaffen macht, legt eine Lebenserwartung von sieben bis 13 Jahren ab den ersten Symptomen nahe, so Heming.

Um Bruce, der mittlerweile in einem separat gelegenen Haus mit 24-Stunden-Pflege lebt, die bestmögliche Betreuung zu ermöglichen, hat Emma diese schwierige Entscheidung getroffen. Sie sieht darin das Beste für ihn und die Kinder. "Seine Bedürfnisse und die der Mädchen zu erfüllen, hat für mich Priorität", erklärte sie gegenüber "Good Morning America". Kritik aus der Öffentlichkeit weist sie entschieden zurück. "Demenzielle Erkrankungen verlaufen bei jeder Familie anders. Was richtig für uns ist, muss nicht auf andere zutreffen", betonte die ehemalige Model-Managerin. Der Schritt, den Schauspieler in ein eigens für ihn eingerichtetes Zuhause zu bringen, sei vor allem von seinem Wunsch geprägt worden, das Wohlergehen seiner Kinder sicherzustellen.

Emma bemüht sich auch weiterhin, ihrer Rolle als Mutter und Pflegerin gerecht zu werden. Die Kinder sind mittlerweile 13 und elf Jahre alt und haben eine spielerische Methode entwickelt, die Diagnose ihres Vaters zu begreifen und so mit der Belastung umzugehen. Im Gespräch mit Diane Sawyer (79) sprach Heming zuvor über die kreative und offene Art, wie die Familie mit Bruce' Erkrankung umgeht. Der "Stirb Langsam"-Star und Emma sind seit 2009 verheiratet. Neben ihren gemeinsamen Kindern hat Bruce auch drei Töchter aus seiner vorangegangenen Beziehung mit Demi Moore (62) – Rumer (37), Scout (34) und Tallulah (31).

Getty Images Bruce Willis und seine Frau Emma Heming Willis, Oktober 2019

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming mit ihren Töchtern, Juli 2025

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001