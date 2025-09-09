Sommerhaus-Auftakt: Zwischen Micha & Edda kriselt es bereits

Das beliebte Format Das Sommerhaus der Stars hat gerade erst begonnen, da ziehen schon Gewitterwolken über Michael Klotz und Edda Pilz auf. Die Realitystars sind derzeit gemeinsam in der Show zu sehen, doch die vermeintliche Idylle täuscht. Schon zu Beginn ihrer Zeit im Haus geraten Micha und Edda immer wieder aneinander. Abends, unter dem Laken, versuchen sie, die Probleme zu klären. "Ich hab kein Problem mit dir, ich habe ein Problem damit, wie es läuft. Ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach harmonisch miteinander sind", erklärt Micha, während sich Edda frustriert abwendet.

Micha sehnt sich nach mehr Zuneigung und betont, dass er viel Liebe benötige. "Ich bin wie der kleine Hund, der immer zu dir angehoppelt kommt und sich Küsse abholt", erläutert er seine Gefühlslage. Die Sorge, dass die anfängliche Harmonie der Beziehung nachgelassen habe, macht Micha zu schaffen: "Du hast mich am Anfang mit Liebe überschüttet." Doch Edda verteidigt sich: "Ich mache das nicht mit Absicht, ich bin so." Ihre Worte, dass Micha sie nicht mehr so liebevoll empfinde, schmerzen der Reality-Bekanntheit. Er antwortet daraufhin: "Ja tut mir leid, aber dann passt es einfach nicht."

Schon vor dem Einzug ins Sommerhaus machte Edda mit einem emotionalen Instagram-Post auf sich aufmerksam. Damals zeigte sie sich mit verweinten Augen und teilte ihren Fans mit: "Manchmal überrollen uns die Gefühle und das ist menschlich. Wir müssen nicht immer stark sein." Wie einige Follower bemerkten, waren kurz darauf etliche gemeinsame Fotos mit Micha aus ihrem Profil verschwunden, was die Trennungsgerüchte weiter anheizte. Ob die Beziehung der beiden aktuell noch existiert, werden die Fans wohl erst nach der Ausstrahlung der Show erfahren.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Edda Pilz und Michael, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz

Anzeige Anzeige

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024