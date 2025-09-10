Gigi Hadid offenbart: Bradley Cooper ist ihr Karriere-Coach

Gigi Hadid (30) hat kürzlich verraten, wie ihre private zweijährige Romanze mit dem Schauspieler Bradley Cooper (50) sie dazu inspiriert hat, einen weiteren kreativen Pfad einzuschlagen: die Schauspielerei. Während eines Interviews mit Vogue erzählte das Model, dass Bradley sie dazu ermutigt habe, eine neue Herausforderung anzunehmen. Dies führte dazu, dass sie für die Rolle der Rapunzel in der geplanten Live-Action-Version des Disney-Klassikers "Rapunzel – Neu verföhnt" vorsprach. Obwohl das Projekt aktuell auf Eis liegt und Gigi die Rolle letztlich nicht ergattern konnte, war die kreative Reise für sie von unschätzbarem Wert.

Das Vorsprechen für die ikonische Disney-Figur war für die 30-Jährige besonders aufregend. Sie bereitete sich akribisch auf die Rolle vor, indem sie während der turbulenten Modesaison sogar Gesangsunterricht nahm. Gigi erklärte im gemeinsamen Interview mit ihrer Freundin Kendall Jenner (29): "Was machen wir in diesem Job noch, das uns wirklich Angst macht?", bevor sie hinzufügte, dass sie die Erfahrung als bereichernd empfand, obwohl sie wusste, dass die Produzenten vermutlich eine erfahrene Sängerin bevorzugen würden. "Das Singen war eine Herausforderung", gab sie zu und kündigte an, Kendall ihre Szene vorzuspielen.

Auch abseits der Karrierepläne sind Gigi und Bradley ein eingespieltes Team. Nachdem sie seit zwei Jahren ein Paar sind, verstehen sich mittlerweile auch ihre jeweiligen Töchter ausgezeichnet, was die Zusammenführung ihrer beiden Familien erleichtert. Gigi und Bradley lassen es privat ruhig angehen und konzentrieren sich darauf, für ihre Kinder da zu sein. Die vierjährige Khai, Gigis Tochter aus der Beziehung mit Zayn Malik (32), und Lea, Bradleys Tochter mit Irina Shayk (39), ergänzen sich aber offenbar wunderbar, was dem Paar ein stabiles und harmonisches Miteinander ermöglicht.

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025

Getty Images Gigi Hadid im März 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai, 2025

