Seltener Liebesbeweis: Gigi Hadid supportet Bradley im Netz

Gigi Hadid (30) gewährt ihrer Fangemeinde einen seltenen Einblick in ihr Privatleben, indem sie ihrem Lebensgefährten Bradley Cooper (50) öffentlich den Rücken stärkt. Anlässlich der Premiere seines neuen Films "Is This Thing On?" beim New York Film Festival 2025 teilte das Model am 10. Oktober über Instagram eine süße Botschaft. Mit den Worten "Premierenabend! Glückwunsch, mein Schatz!" und einem Applaus-Emoji begleitete sie ein Foto von einer privaten Vorführung des Films. Neben Bradley erwähnte sie in ihrer Nachricht auch dessen Co-Stars Laura Dern (58), Will Arnett (55) und Andra Day (40) sowie das gesamte Filmteam.

Während Gigi und der Schauspieler ihre Beziehung meist diskret halten, zeigen sie sich hin und wieder zu besonderen Anlässen gemeinsam in der Öffentlichkeit. Erst vor einem Monat wurden sie in New York gesichtet, wo sie die Veröffentlichung von Gigis neuem Vogue-Cover feierten. "Is This Thing On?" scheint für Bradley eine besondere Bedeutung zu haben – und Gigis öffentliche Glückwünsche machen deutlich, wie stolz sie offenbar auf ihren Partner ist. Der Film, der beim renommierten Festival Premiere feierte, wurde mit Spannung erwartet und sorgt sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld des Schauspielers für Gesprächsstoff.

Gigi und Bradley, die seit rund zwei Jahren ein Paar sind, scheinen einander auch kreativ zu beflügeln. In einem Interview mit Vogue hatte das Model in der Vergangenheit verraten, dass der Oscar-nominierte Schauspieler sie dazu inspiriert habe, sich selbst als Darstellerin auszuprobieren. Auch wenn Gigi in einem großen Disney-Projekt bislang noch nicht Fuß fassen konnte, erwies sich die Zusammenarbeit mit ihrem Partner für sie sowohl persönlich als auch beruflich als äußerst bereichernd. Solche Momente gegenseitiger Unterstützung zeigen, wie stark die Bindung zwischen den beiden Prominenten ist.

Anzeige Anzeige

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025