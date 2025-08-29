Gigi Hadid und Bradley Cooper: So harmonisch ist ihr Alltag

Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) sind nach zwei Jahren Beziehung glücklicher denn je und haben eine klare Vorstellung von ihrer gemeinsamen Zukunft. Wie eine Quelle People berichtet, befinden sich der Schauspieler und das Model "auf derselben Wellenlänge", wenn es darum geht, ihre Leben mehr miteinander zu verbinden. Dabei lassen sie sich aber nicht unter Druck setzen. Beide teilen sich das Sorgerecht für ihre jeweiligen Töchter: Gigi ist Mutter der vierjährigen Khai, ihrerseits aus der Beziehung mit Zayn Malik (32), während Bradley die achtjährige Lea mit seiner Ex-Partnerin Irina Shayk (39) großzieht. Die beiden Mädchen verstehen sich hervorragend, was die Zusammenführung der beiden Familien ungemein erleichtert.

Wie die Insider-Quelle weiter verriet, hat Bradley sich nahtlos in Gigis Leben eingefügt, inklusive ihres engen Familien- und Freundeskreises. Besonders Gigis Mutter Yolanda Hadid (61) soll begeistert davon sein, wie entspannt und glücklich ihre Tochter in der Nähe des "Maestro"-Stars ist. Trotz voller Terminkalender schaffen es die beiden, regelmäßig gemeinsame Zeit einzuplanen – sei es für einfache Abende zu Hause, gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern oder Treffen mit vertrauten Freunden. Ihren Fans gaben sie im Mai einen seltenen Einblick in ihre Beziehung, als sie ein Foto von sich bei einem Kuss während Gigis 30. Geburtstagsfeier auf Instagram teilten.

Für Gigi stellt ihre Beziehung zu Bradley, wie sie einst Vogue verriet, eine besonders intensive und erfüllende Verbindung dar. Sie bewundert ihn nicht nur als Kreativen, sondern auch für die Unterstützung und Inspiration, die er ihr gibt. "Ich fühle mich wirklich glücklich", sagte das Model und betonte, wie gut es sei, einen Partner zu haben, der genau wisse, was er wolle, und daran arbeite, die beste Version seiner selbst zu sein – sowohl für sich als auch für die Beziehung. Während die beiden den Dingen bewusst ihren eigenen Lauf lassen, ist eines klar: Sie haben eine solide Basis, die sowohl von Harmonie als auch von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist.

ActionPress / Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid, April 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai, 2025

