Gigi Hadids süße Worte über wahre Schönheit

Gigi Hadid (30) hat in Brooklyn, New York, für eine Riesenüberraschung gesorgt: In einer neuen Folge von "Celebrity Substitute" sprang das Model als Aushilfe im Klassenzimmer ein und bereitete eine Gruppe Kindergartenkinder auf den Foto-Tag vor. Noch bevor sie mit Posing-Tipps loslegte, durften die Kids Fragen stellen. "Wie bist du so hübsch geworden?", wollte ein kleines Mädchen wissen. Gigi antwortete sofort und ohne zu zögern: "Genau wie du hübsch geworden bist: nämlich indem du geboren wurdest und du selbst bist." Ein Clip der Szene ging rasch viral, die Reaktionen überschlugen sich. Die 30-Jährige nahm sich Zeit für jedes Kind, plauderte locker und brachte die Klasse zum Lachen.

Ein Schüler namens Jahir bat Gigi aufzustehen, um zu checken, wie groß sie ist. "Ich bin vielleicht so 1,80", sagte sie und grinste, "stell dir mich mal auf High Heels vor." In einem Einspieler witzelte Jahir: "Miss Gigi ist zu groß, um eine Kindergartenlehrerin zu sein." Für Extra-Starpower sorgte noch ein Name, den die Kids nannten: LeBron James (40). Jahir erklärte vor der Kamera, er wäre "ausgerastet", wenn der Lakers-Star als Vertretungslehrer gekommen wäre. In den Kommentaren scherzte Gigi später auf Instagram: "Ich bin zwar nicht LeBron James, aber ich habe Jahir am Ende des Laufstegs zu einem Jump Shot gebracht, also ist meine Arbeit hier getan." Nutzerinnen und Nutzer lobten ihren Ton: "Unglaubliche Antwort darauf, wie man so hübsch wird", schrieb jemand laut dem People Magazine. "Man merkt, dass sie Mutter ist, wie sie diese Fragen gehandhabt hat", kommentierte ein anderer Nutzer.

Gigi zeigt gerne ihre warme, familiäre Seite. Auf Social Media gibt sie ausgewählte Einblicke in gemeinsame Tage mit ihrer Tochter Khai, vom Kochen bis zu Spaziergängen, ohne die Privatsphäre des Kindes preiszugeben. Eng verbunden ist sie auch mit ihrer Schwester Bella Hadid (29). Im Oktober liefen beide für Victoria's Secret über den Catwalk. "Die Show in diesen Flügeln zu schließen", schrieb Bella auf Instagram und dankte für den Look. Gigi feuerte im Kommentar liebevoll an und spaßte über ein Foto ihrer Schwester: "Omg, wenn ich wieder 15 wäre, hätte ich ein Poster von #2 an meiner Schlafzimmerwand." Diese Momente zeigen die enge Geschwister-Dynamik der beiden Models, die sich gegenseitig unterstützen – ob auf dem Catwalk oder in den sozialen Medien.

Getty Images Gigi Hadid, März 2025

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und ihre Tochter Khai, 2025

Getty Images Gigi Hadid und Bella Hadid bei der Harper's Bazaar Exhibition während der Paris Fashion Week 2020 im Musée des Arts Décoratifs