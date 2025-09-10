Jannik Kontalis findet: Yeliz Koc "spielt mit Menschenleben"

Das Drama zwischen Jannik Kontalis (29) und Yeliz Koc (31)nimmt kein Ende. In einer Instagram-Story richtet der Reality-TV-Star jetzt schwere Vorwürfe gegen seine ehemalige Partnerin. Ihre Aussagen in der Wiedersehensfolge von Prominent getrennt führten dazu, dass eine dritte Person in ihren Streit hineingezogen wurde. Für diese Person – die Jannik selbst gar nicht kennen will – ergreift er nun Partei. "Sie spielt da wirklich mit einem Menschenleben. Er hat auch schon öffentlich gemacht, dass es ihm wirklich gar nicht gut geht. Aber sie hat das zu verantworten, weil sie diese Lügen in die Welt schmeißt. Und damit ist nicht zu spaßen. Das geht gar nicht", wettert er gegen die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin.

Laut Yeliz habe sie erfahren, dass Jannik in ihrer Beziehung mit einem Comedian namens Leroy fremdgegangen sei. Fans machten sich daraufhin im Netz auf die Suche – und kamen schnell auf Leroy Leone (36). Lange dauerte es nicht, bis sich der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller selber zu Wort meldete. Was er daraufhin mit der Öffentlichkeit teilte, geht Jannik offensichtlich nahe. "Es ist alles gelogen [...], aber Leroy ist dadurch ins Rampenlicht gerückt. Und er kommt psychisch gerade gar nicht klar", erklärt er und fügt hinzu: "Anscheinend kannten sich [Yeliz und Leroy] wohl auch und sie wollte ihm und mir einen reinwürgen. Ich kannte diesen Menschen gar nicht."

Dass das Ex-Paar gegenseitig kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es übereinander herzieht, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Nach der "Prominent getrennt"-Reunion, die gestern online ging, scheint ihr Konflikt aber einen neuen Höhepunkt zu erreichen. Während Jannik sich in der Gesprächsrunde noch ziemlich zurückhielt, schießt er in seiner Instagram-Story heftig gegen die alleinerziehende Mutter. "Jeder weiß, dass du dich nur über Männer identifizierst. Du bist alleine genauso langweilig, wie ich [...]. Du bist bei Weitem nicht interessanter als ich alleine", reagierte er auf Aussagen, die ihm zuvor Yeliz vorgeworfen hatte.

