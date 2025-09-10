Koreanischer YouTube-Star Na Dong-hyun ist mit 46 verstorben

Der koreanische YouTube-Star Na Dong-hyun, bekannt unter seinem Kanalnamen buzzbean11, wurde am 6. September 2025 tot in seiner Wohnung im Stadtteil Gwangjin-gu in Seoul aufgefunden. Die Polizei und Rettungskräfte wurden alarmiert, nachdem sich Dong-hyun nicht zu einem wichtigen Termin gemeldet und auf Anrufe nicht reagiert hatte. Der 46-Jährige, der zu den frühesten und bekanntesten Gaming-Streamern Südkoreas zählte, hinterlässt über 1,4 Millionen Abonnenten. Bislang gibt es laut der lokalen Zeitung Chosun keine Hinweise auf Fremdverschulden oder ein Verbrechen, ein Abschiedsbrief wurde nicht gefunden.

Nur zwei Tage vor seinem plötzlichen Tod war Dong-hyun noch live auf seinem Kanal zu sehen. Während des Streams klagte er über Bauchschmerzen und erwähnte, er habe in der Nacht zuvor nur circa drei Stunden geschlafen. Der Influencer wirkte erschöpft, was seine Fans nun noch stärker beschäftigt. Kurz zuvor hatte er an der Seoul Fashion Week teilgenommen, bevor er fast fünf Stunden ein Online-Rollenspiel streamte. Die genauen Umstände seines Todes sind derzeit unklar, allerdings laufen Untersuchungen und eine Autopsie soll Klarheit über die Todesursache bringen.

Dong-hyun war eine prägende Figur in der südkoreanischen Gaming-Szene. Seit 2010 begeisterte er mit seiner Leidenschaft für Spiele und einer authentischen Nähe zu seiner Community. Tausende Fans trauern jetzt unter seinem letzten YouTube-Video. "Ich habe so viel von dir gelernt. Ruhe in Frieden", schreibt ein Nutzer. Auch Kollegen würdigen seinen Einfluss. Privat blieb Dong-hyun eng mit seiner Ex-Frau, der Content-Creatorin Lee Chae-won, freundschaftlich verbunden, von der er sich 2023 nach acht Jahren Ehe trennte. Sein plötzlicher Tod wirft Fragen auf über die Belastungen und Grenzen eines Lebens in ständiger Öffentlichkeit.

Na Dong-hyun im Januar 2024

Na Dong-hyun, Streamer

Na Dong-hyun, Streamer

