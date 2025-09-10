Nach "Prominent getrennt"-Reunion wollte Ex Giuliano küssen

Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel sorgten bei der Reunion von Prominent getrennt für reichlich Spannung. Ob vor der Kamera oder hinter den Kulissen – ihre Beziehung bleibt ein Auf und Ab von hitzigen Wortgefechten und überraschenden Momenten. Im "Aftershow – der Reality-TV-Podcast" berichtete Giuliano jetzt von einem unerwarteten Zwischenfall nach der Show. Obwohl die Stimmung nach der Reunion weiterhin angespannt war, wollte Ariel, dass die beiden gesittet auseinandergehen. "Als wir rausgegangen sind, wollte sie unbedingt, dass ich noch warte und Tschüss sage", so Giuliano im Podcast.

Tatsächlich wurde der Abend noch ungewöhnlicher, als Ariel plötzlich mit einem für Giuliano unerwarteten Wunsch auf ihn zukam. Nach eigenen Angaben wartete er draußen mit seinem TV-Kollegen und Freund Jannik Kontalis, um sich von seiner Ex zu verabschieden. Die Reality-TV-Bekanntheit soll dann geäußert haben, dass ihr kalt sei, worauf er ihr aus Höflichkeit seine Jacke reichte. Giuliano berichtete weiter, dass Ariel daraufhin mit den beiden Männern in den Club mitgehen wollte, was er jedoch ablehnte, da sie stattdessen ins Hotel gingen. Doch der eigentliche Höhepunkt des Abends folgte kurz darauf. "Dann hat sie wirklich gesagt: 'Giuliano, kannst du mich bitte noch einmal küssen?'", erzählte er überrascht. Auch Jannik, der Augenzeuge der Szene war, bestätigte diese Aussage.

Bereits während der Sendung zeigte die Beziehung der beiden starke Schwankungen. Mal tauschten sie nette Worte aus, mal wurden hitzige Wortgefechte geführt. Auch nach der Trennung bleibt das Verhältnis der beiden Reality-TV-Stars somit komplex. Giuliano und Ariel hatten sich durch ihre Teilnahme an "Prominent getrennt" wieder intensiver begegnet, was die ohnehin emotional geladene Verbindung erneut belastete. Die turbulente Dynamik zwischen den beiden hat die Zuschauer nicht nur vor den Bildschirmen gefesselt, sondern sorgt auch außerhalb der Kameras für Gesprächsstoff. Trotz ihrer ambivalenten Beziehung und vielen Streitereien konnten sie den Sieg der vierten Staffel "Prominent getrennt" dennoch für sich entscheiden.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidaten Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger, Realitystar

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel