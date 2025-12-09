Prozess von Blake Lively und Justin auf Mai 2026 verschoben

Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) müssen sich noch etwas länger gedulden, bevor sie vor Gericht vortragen können. Ihr Zivilverfahren, ursprünglich für den 9. März 2026 angesetzt, wurde nun um zwei Monate auf den 18. Mai 2026 verschoben. Diese Entscheidung gab Richter Lewis J. Liman laut People während einer Anhörung am Dienstag bekannt. Grund für die Verschiebung sind zwei strafrechtliche Verfahren, die Priorität haben. Der Prozess, in dem Blake schwere Anschuldigungen gegen den Regisseur und Schauspieler erhebt, wird im U.S. District Court für den Southern District of New York stattfinden. Beide sind als Zeugen eingeplant.

Blake, die Justin im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen verklagt hat, fordert hierbei über 137.127.185 Euro Schadensersatz. Justins Gegenklage in Höhe von 342.817.963 Euro, in der er Blake unter anderem Verleumdung und Erpressung vorwarf, wurde von der Justiz inzwischen abgewiesen. Seinem Anwalt zufolge will Justin im bevorstehenden Verfahren seine Unschuld beweisen. "Er kennt die Wahrheit, und er wird sie im Gerichtssaal erzählen", hatte sein Anwalt Bryan Freedman im Juni gegenüber TMZ erklärt. Der Fall sorgte bereits für großes Medieninteresse, da beide prominenten Persönlichkeiten sind und es um gravierende Vorwürfe geht.

Begonnen hatte die Auseinandersetzung im Kontext der Dreharbeiten zum Film "It Ends With Us", bei denen Blake und Justin zusammenarbeiteten. Justin übernahm hier nicht nur eine Rolle als Schauspieler, sondern auch Aufgaben als Regisseur. Blake setzt sich weiterhin öffentlich für die Sicherheit und Würde von Frauen ein – und machte deutlich, dass sie im Rechtsstreit entschlossen gegen Justin und die weiteren Beteiligten vorgehen will. Beide Parteien werden nun bis zur Gerichtsverhandlung weitere Fristen und Termine einhalten müssen, wobei der nächste Schritt am 22. Januar ansteht.

Anzeige Anzeige

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni

Anzeige Anzeige

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023