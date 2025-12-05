Blake Lively eine Mobberin? Anwälte weisen Vorwürfe zurück

Blake Lively (38) wehrt sich gegen die erneuten Anschuldigungen, die von Justin Baldoni (41) und seinem Team im Zusammenhang mit den Dreharbeiten zu It Ends With Us erhoben wurden. In neu eingereichten Dokumenten betonen die Anwälte der Schauspielerin laut Deadline, dass versucht werde, Blake fälschlicherweise als "Mobberin" darzustellen, obwohl sie lediglich für ein sicheres Arbeitsumfeld eingetreten sei. Die Anwälte werfen Justin und seinen Mitverantwortlichen vor, die Verantwortung für ein feindseliges Arbeitsklima von sich zu weisen und stattdessen die Schauspielerin ins Zentrum der Kritik zu rücken. Ein zuvor eingereichtes Verfahren von Justin wegen Verleumdung wurde bereits vom Gericht abgewiesen, da der Regisseur die Frist zur Überarbeitung seiner Klage versäumt hatte. Der Prozess zu Blakes Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Vergeltung gegen Justin ist weiterhin für März angesetzt.

In den kürzlich veröffentlichten Gerichtsdokumenten wird außerdem darauf eingegangen, dass Justin und sein Team ihre Machtpositionen am Set ausgenutzt hätten. Blake, die als Co-Star des Films mitwirkte, sieht sich in der Position, auf Missstände hinzuweisen, da diese maßgeblich Kontrolle über den Produktionsalltag, ihren Zeitplan und sogar ihre Bezahlung gehabt hätten. Die Anwälte kritisierten besonders die Strategie der Gegenseite, ihre Darstellung durch die sogenannte "Deny, Attack, Reverse Victim and Offender"-Taktik zu untermauern. Aus ihrer Sicht diene diese Methode dazu, Täter- und Opferrollen bewusst zu vertauschen. In den Unterlagen heißt es dazu: "Die Kampagne der Beklagten, Lively – eine vierfache Mutter mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung – zu einer 'Tyrannin' zu machen, die Baldonis Film 'an sich gerissen' haben soll, ist keine Verteidigung."

Die neuen Vorwürfe gegen Blake erinnern an frühere Berichte, die sie am Set der Erfolgsserie Gossip Girl in keinem guten Licht zeigten. Es wurde behauptet, dass sie dort mit fordernder und ungnädiger Haltung gegenüber Crewmitgliedern aufgefallen sei, was manchmal in starkem Kontrast zu anderen Kolleginnen stand. Trotz solcher Berichte betonte Blake in Interviews immer wieder, wie wichtig Harmonie und Respekt in ihrem Leben sind, weshalb sie auch in die Produktion von "It Ends With Us" involviert gewesen sei, um genau diese Werte zu vertreten. Abseits des Rampenlichts konzentriert sich die vierfache Mutter auf ihre Familie, mit der sie regelmäßig in losgelösten Momenten der Öffentlichkeit gezeigt wird, sei es durch Instagram-Posts oder während privater Auftritte.

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

Getty Images Blake Lively, März 2025