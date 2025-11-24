Das erwartet Ryan Reynolds von seinen Filmkollegen am Set

Ryan Reynolds (49) hat während des Wall Street Journal CMO Council Summit am 18. November in New York über seinen Führungsstil gesprochen und dabei betont, wie wichtig Kritik und Uneinigkeit für ihn sind. "Ich bin am Ar***, wenn Leute mir nur zustimmen, weil ich der Chef bin oder so", erklärte der Schauspieler. Der "Deadpool"-Star leitet unter anderem die Produktionsfirma Maximum Effort sowie die Unternehmen Aviation Gin und Mint Mobile. Mit der Erfahrung aus seiner Karriere in Hollywood, darunter der Blockbuster "Deadpool und Wolverine", hat er gelernt, auch kreative Meinungsverschiedenheiten zuzulassen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Ryan blickte auf seine Anfänge zurück und berichtete von Unsicherheiten, die ihn damals begleiteten. Besonders hob er den Film "Green Lantern" hervor, den sein zweijähriger Sohn Olin aktuell jeden Tag schaut. Auch wenn dieser Film für den Schauspieler selbst kein voller Erfolg war, betonte er, wie er mit der Zeit gelernt habe, berufliche Verantwortung zu übernehmen und dabei offen für Verbesserungsvorschläge zu bleiben. Am Set fordert der Schauspieler mittlerweile gezielt das Teilen von Ideen, selbst wenn diese zunächst schlecht erscheinen mögen. "Ich sage, hier ist die schlechte Version", fügte Ryan augenzwinkernd hinzu, da er hofft, dadurch eine konstruktive Diskussion zu fördern.

Neben seiner Karriere als Schauspieler und Unternehmer spielt auch die Rolle als Vater eine große Bedeutung für Reynolds. Seinen Kindern gegenüber versucht er, die Realität seines Erfolgs ehrlich aufzuzeigen, indem er nicht nur von Erfolgen spricht, sondern auch von den Niederlagen, die dazu geführt haben. "Ich möchte, dass sie begreifen, dass Misserfolge die Basis für alles andere sind", erklärte er. Trotz seines internationalen Ruhms und des Glamours, der sein Leben begleitet, liegt es ihm am Herzen, authentisch zu bleiben und sowohl privat als auch beruflich Raum für Wachstum und Veränderungen zu lassen.

Getty Images Ryan Reynolds bei der Time100 Gala 2025 in New York

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler