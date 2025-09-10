Schauspieler Sebastian Deyle verrät das Geschlecht des Babys

Sebastian Deyle (47) und seine Verlobte Pia Schombert erwarten im Oktober ihr erstes gemeinsames Kind. Jetzt hat der Rote Rosen-Schauspieler auch das Geschlecht des Babys bekanntgegeben: Es wird ein Junge! Im Interview mit der Zeitschrift Bunte schwärmte Sebastian, wie emotional der Moment war, als Pia ihm die Nachricht mitteilte. "Ich habe eine kleine Box bekommen und da waren hellblaue Söckchen drin", erzählte er stolz und gesteht, dass ihm vor Freude die Tränen kamen. Der 47-Jährige betonte, dass er sich auch über eine Tochter gefreut hätte, aber die Aussicht auf einen Sohn mache ihn dennoch besonders glücklich.

Die werdenden Eltern haben sich außerdem bereits Gedanken über die Geburt gemacht. Eine Hausgeburt haben sie jedoch schnell ausgeschlossen. "Wir wollen, dass im Fall der Fälle jemand zur Stelle ist", erklärte Pia in dem gemeinsamen Interview. Stattdessen haben sie ein schönes Krankenhaus für den großen Moment ausgewählt und blicken voller Vorfreude auf die Geburt ihres Sohnes. Bereits im Juli hatte Sebastian die Schwangerschaft öffentlich gemacht und auf Instagram verkündet, dass sie bald zu dritt sein werden. Wenige Tage nach dieser Ankündigung folgte eine weitere Überraschung: Sebastian hielt um Pias Hand an und die beiden sind seitdem verlobt.

Kurz nach der Bekanntgabe der Babynews gab es eine weitere freudige Nachricht von Sebastian: Der Schauspieler stellte seiner Pia mit romantischem Antrag in Kalifornien die Frage aller Fragen. Bei Sonnenuntergang am Strand von San Diego hielt Sebastian um Pias Hand an – und sie antwortete überwältigt mit "Ja". Auf Social Media teilte Sebastian den besonderen Moment mit seinen Fans und kommentierte die Verlobungsbilder glücklich mit den Worten: "She said yes!"

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle und seine Verlobte Pia, Juli 2025

