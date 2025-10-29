"Marienhof"-Star Sebastian Deyle ist erstmals Papa geworden

Sebastian Deyle (47) hat allerhand Grund zur Freude. Der ehemalige "Marienhof"-Star ist zum ersten Mal Vater geworden. Diese Nachricht macht der Schauspieler mit einem niedlichen Foto auf Instagram öffentlich. Auf dem Schnappschuss ist die kleine Hand seines Sohnes zu sehen, die den Finger seines Papas umklammert. Zu dem Bild schrieb Sebastian aus der Perspektive des Sprösslings: "Seit dem 27.10.2025 um genau 22:07 Uhr bin ich auf dieser Welt – ganz schön frisch hier. Ich wiege 3305 Gramm und bin 50 Zentimeter groß. Ich weine (fast) nie – dafür meine Eltern andauernd. Sie sagen, ich bin ihr größtes Glück und ehrlich gestanden sehe ich das auch so."

Die Reaktionen auf die frohe Botschaft ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Fans und Freunde gratulieren dem frischgebackenen Vater unter seinem Post. Schauspielkollegin Laura Lippmann schrieb: "Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen! Alles Liebe für euch." Begeistert kommentiert auch ein Fan: "Herzlich willkommen auf der Welt." Den Namen seines Nachwuchses teilt der Fernsehstar vorerst nicht mit seinen Followern, doch das mindert ihre Freude keineswegs.

Die freudige Neuigkeit, dass Sebastians Verlobte Pia Schombert schwanger war, verkündete das Paar bereits im Juli. Seitdem liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, wie der 47-Jährige vor einigen Wochen Bunte erklärte. "Wir haben natürlich auch gemeinsam einen Vorbereitungskurs mitgemacht. Aber so richtig darauf vorbereiten auf das, was da jetzt kommt, kann einen wahrscheinlich niemand", stellte er fest und ergänzte: "Ich bin ein großer Freund von Listen. Als ich erfahren habe, dass ich Papa werde, habe ich sofort eine erstellt, was wir alles brauchen."

ARD/Thorsten Jander Sebastian Deyle als Dr. Klaas Jäger in "Rote Rosen"

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle und sein Baby

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle und seine Partnerin Pia

