So bereitet sich Papa in spe Sebastian Deyle auf Geburt vor

Sebastian Deyle (47) und seine Verlobte Pia Schombert erwarten voller Vorfreude ihr erstes gemeinsames Kind. Trotz umfangreicher Vorbereitung auf den großen Tag plagen den Schauspieler aber auch Sorgen und Nervosität. "Wir haben natürlich auch gemeinsam einen Vorbereitungskurs mitgemacht. Aber so richtig darauf vorbereiten auf das, was da jetzt kommt, kann einen wahrscheinlich niemand", gibt er im Interview mit Bunte zu. Sebastian erzählt, dass er von anderen jungen Eltern die wildesten Geschichten zu hören bekommt. Er beschreibt: "Die haben immer so ein bisschen das Schmunzeln auf den Lippen und denken: Du wirst dich noch umgucken, mein Freund, von wegen du bist vorbereitet."

So weit es möglich ist, hat Sebastian allerdings schon alles vorbereitet. "Ich bin ein großer Freund von Listen. Als ich erfahren habe, dass ich Papa werde, habe ich sofort eine erstellt, was wir alles brauchen", erklärt der Rote Rosen-Star. Das Kinderzimmer sei daher längst eingerichtet. Doch nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch bei der Geburt möchte Sebastian eine aktive Rolle spielen und seine Liebste unterstützen. Selbstverständlich ist er deshalb im Kreißsaal zur Stelle. "Definitiv! Aber oberhalb der Hüfte", meint er und betont: "Ich spiele da nicht die Hauptrolle. Ich werde mich führen lassen, versuchen, Pia so gut es geht beizustehen und hoffe, dass sie mir nicht die Hand bricht."

Sebastian hatte im Juli öffentlich gemacht, den ersten Nachwuchs zu erwarten. Sein Sprössling wird ein kleiner Junge. Lange warten müssen die Eltern in spe auch nicht mehr: Der errechnete Geburtstermin für ihren Sohnemann ist der 30. Oktober. Kurz nach dieser Bekanntmachung folgte die nächste gute Nachricht aus dem Hause Deyle: Der ehemalige Sturm der Liebe-Darsteller und seine Pia haben sich verlobt.

Getty Images Sebastian Deyle beim Leipziger Opernball im November 2024

IMAGO / BREUEL-BILD Sebastian Deyle und seine Verlobte Pia

Instagram / sebastiandeyleofficial Sebastian Deyle und seine Verlobte Pia, Juli 2025

