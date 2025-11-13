Ehrliche Worte: Matthias Schweighöfer kämpft mit Ängsten

Matthias Schweighöfer (44) hat offen über seine Ängste gesprochen. Im Interview mit der Zeitschrift BUNTE beschrieb der Schauspieler, wie er sich mit emotionalen Herausforderungen auseinandersetzt. Besonders seine Flugangst war ein großes Thema, dem er sich mutig gestellt hat. Ein prägendes Zitat von seinem Therapeuten half ihm dabei: "Sie können auch hier sterben. Oder Sie fliegen und kommen irgendwo an, wo es richtig schön ist." Diese Worte hätten ihm eine andere Perspektive eröffnet, erzählte der Schauspieler. Sein Lebensmotto beschreibt er so: "Nicht sitzen bleiben in der Komfortzone!"

Weiter erklärte Matthias, der kürzlich seine Gedanken zum Thema Altern geteilt hat, dass viele Menschen sich davor scheuten, sich mit ihren Ängsten intensiv auseinanderzusetzen. Angst sei eng mit Themen wie Macht und Scheitern verbunden, weshalb es für viele bequemer sei, solche Gefühle zu vermeiden. Doch gerade das ärgere ihn viel mehr im Nachhinein: "Man macht sich selbst kleiner, wenn man etwas nicht wagt", so der Schauspieler. Mit dieser Einstellung ermutigt er auch sich selbst, das Leben mit all seinen Möglichkeiten zu umarmen.

Auch auf die Frage nach einem ganz besonderen Schritt in seinem Leben gab Matthias eine ehrliche Antwort: Ob er seine Partnerin Ruby O. Fee (29) heiraten werde? "Bestimmt! Ich sage Bescheid, wenn es so weit ist", verriet er in seinem gewohnt humorvollen Stil. Seit mehreren Jahren sind die beiden ein Paar, und immer wieder teilen sie Einblicke in ihren glücklichen Alltag. Matthias, der bereits zwei Kinder aus einer früheren Beziehung hat, scheint mit Ruby eine zuverlässige Partnerin gefunden zu haben. Die beiden verbindet nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihre gemeinsame Leidenschaft für die Schauspielerei.

ProSieben/ Florida TV / Julian Mathieu Matthias Schweighöfer bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Getty Images Matthias Schweighöfer bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Ruby O. Fee and Matthias Schweighöfer im Juli 2025