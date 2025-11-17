Erkannt? Dieses Foto zeigt Matthias Schweighöfer als Teenie

Ein altes Foto wirbelt Erinnerungen auf: Schon mit 17 stand Matthias Schweighöfer (44) in der TV-Reihe "Ärzte" vor der Kamera. Er spielte einen jungen Patienten mit Herzfehler – ein bescheidener Start, der zum Karrieresprungbrett werden sollte. Heute zählt der Schauspieler, Regisseur und Produzent zu den Gesichtern, die man in deutschen Kinos sofort erkennt. Seit seinem Karrierestart hat der gebürtige Anklamer nicht nur mit Komödien wie "Keinohrhasen" die Herzen des Publikums im Sturm erobert, sondern auch in internationalen Produktionen wie "Oppenheimer" und "Army Of The Dead" sein Können unter Beweis gestellt. Aktuell begeistert der vielseitige Künstler in Faith Akins Coming-of-Age-Drama "Amrum" sowie in der Romanverfilmung "Das Leben der Wünsche", die seit dem 13. November in den Kinos läuft.

Bereits als Kind entdeckte Matthias Schweighöfer seine Leidenschaft fürs Schauspiel, nachdem er gelegentlich bei den Theaterproben seiner Mutter Gitta auf die Bühne hüpfte. Mit 13 Jahren feierte er dann in der Schulaufführung der "Dreigroschenoper" als Mackie Messer erstmals Premiere. Später folgte ein preisgekröntes Debüt in "Verbotenes Verlangen – Ich liebe meinen Schüler", bevor er 2003 mit seiner Kino-Hauptrolle in "Soloalbum" den Durchbruch schaffte. Besonders durch "Keinohrhasen" wurde er deutschlandweit berühmt, was ihm schließlich auch erste Rollen in Hollywood, wie 2010 an der Seite von Tom Cruise (63) in "Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat", einbrachte.

Trotz seiner Erfolge bleibt Matthias fest geerdet. Privat findet er Balance im Zuhause. Seit einigen Jahren ist der Star mit Schauspielerin Ruby O. Fee (29) liiert. Sein Sohn und seine Tochter stammen aus einer früheren Beziehung mit Angelika Schromm. Selbst wenn Amerika jubelt, bleibt sein Ton lässig: In US-Talkshows zeigte er Humor und Selbstironie, stellte sich bei Jimmy Fallon (51) augenzwinkernd als "deutscher Justin Timberlake" und "schüchterner Tänzer" vor. Eine Bodenständigkeit, die ihn durch die Höhen und Tiefen seiner beeindruckenden Karriere begleitet.

Getty Images Matthias Schweighöfer im Juli 2025

Imago Matthias Schweighöfer in einer seiner ersten Rollen als Mike in "Ärzte" im September 1997

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024