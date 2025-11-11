Das ist Matthias Schweighöfers peinlichster Dating-Fail

Schauspieler Matthias Schweighöfer (44) hat bei einer Premiere in München eine witzige, wenn auch peinliche Anekdote aus seiner Jugend preisgegeben. Im Gespräch mit BUNTE.de berichtete der Schauspieler von einer Dating-Panne, die ihm mit 14 Jahren widerfahren ist. Damals freute er sich auf eine verabredete Date-Night, doch der Abend nahm eine unerwartete Wendung. Schuld daran: ein mit Schimmel behafteter Frischkäse, den er vor dem Treffen unwissentlich verspeiste.

Die Folge war, wie Matthias es selbst formulierte, "eine richtig peinliche Sache" mit unangenehmen Konsequenzen – er verbrachte den Abend mit Durchfall. Im Interview erklärte er, wie sehr ihn die Situation damals aus der Fassung brachte, da er so jung war und sich natürlich besonders viel von dem Treffen erhoffte. Wer allerdings sein Gegenüber bei diesem denkwürdigen Treffen war und wie diejenige die missliche Lage auffasste, ließ Matthias charmant offen.

Matthias, der für seine authentische und humorvolle Art bekannt ist, ließ mit der Geschichte einmal mehr seine bodenständige Seite aufblitzen. Neben seiner erfolgreichen Karriere, in der er sich als Schauspieler, Regisseur und Produzent einen Namen machte, ist Matthias Vater von zwei Kindern, die sicherlich über die Anekdote ihres berühmten Papas herzlich lachen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler Matthias Schweighöfer im September 2025 in München

Anzeige Anzeige

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer mit seinem Sohn, Mai 2025