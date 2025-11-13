Hochzeit mit Ruby? Matthias Schweighöfer macht Andeutung

Matthias Schweighöfer (44) sorgt mit einem Satz für Herzklopfen bei seinen Fans: Der Schauspieler spricht in einem neuen Interview mit dem Magazin Bunte über sein Leben, seine Ängste – und darüber, ob er sich mit seiner Partnerin Ruby O. Fee (29) bald traut. Auf die Frage nach einer Hochzeit antwortet er knapp, aber eindeutig: "Bestimmt! Ich sage Bescheid, wenn es so weit ist." Die klare Ansage fällt in einem Gespräch, in dem er auch sehr persönlich wird und erklärt, wie er mit Unsicherheiten umgeht und warum er sich ungern von Angst leiten lässt. Die Botschaft kommt an einem Punkt, an dem viele längst wissen wollen, wie es bei den beiden privat weitergeht.

Im Interview zeichnet Matthias ein offenes Bild seiner Haltung zu Angst und Mut. Er beschreibt, dass er unangenehme Gefühle nicht wegdrücke, sondern sich ihnen bewusst stelle. Das habe ihm auch bei seiner früheren Flugangst geholfen. Eine Aussage seines Therapeuten sei ihm dabei besonders im Kopf geblieben: "Sie können auch hier sterben. Oder Sie fliegen und kommen irgendwo an, wo es richtig schön ist. Die Variante gibt es auch", zitierte er im Gespräch. Für ihn sei das ein Anstoß gewesen, seine Komfortzone zu verlassen und Chancen zu ergreifen. "Das Leben bietet so viele Möglichkeiten, man muss sich nur trauen", erklärt er. Konkrete Details oder ein Datum für eine mögliche Trauung verrät er nicht. Stattdessen belässt er es bei einem Versprechen: Wenn es so weit ist, meldet er sich.

Privat gelten Matthias und Ruby seit Jahren als eingespieltes Duo, das Berufliches und Privates oft elegant verbindet. Die Schauspielerin stand bereits mehrfach mit ihm vor der Kamera, und gemeinsame Auftritte auf roten Teppichen sind für beide keine Seltenheit. Wer den beiden auf Social Media folgt, kennt ihre lockeren Einblicke in den Alltag, vom Reisefoto bis zur kurzen Story aus der Küche. Matthias ist zudem Vater von zwei Kindern, und in Interviews betont er regelmäßig, wie wichtig ihm Familienzeit ist. Für viele Fans ist es genau diese Mischung aus Teamgeist, Verbundenheit und Bodenhaftung, die das Paar so beliebt macht.

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Mai 2024

Getty Images Matthias Schweighöfer and Ruby O. Fee, Mai 2024

Instagram / matthiasschweighoefer Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im August 2024

