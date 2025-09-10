Sorge um Mariah Carey: Lallender Auftritt bei VMA-Party

Auf einer Afterparty der MTV Video Music Awards sorgte Mariah Carey (56) jetzt für Kopfschütteln. Im exklusiven Club "The Twenty Two" performte die legendäre Sängerin gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes (53) ihren Hit "I Know What You Want" aus dem Jahr 2002. Dabei wirkte die 54-Jährige laut Daily Mail unsicher und schien zu lallen, was bei Fans die Vermutung aufkommen ließ, Alkohol könne im Spiel gewesen sein. Laut The Sun blieb sie bis nach 2 Uhr morgens. Ein Insider erklärte später, dass sie offenbar "betrunken und gut gelaunt" gewesen sei.

Trotz der chaotischen Darbietung nutzte Mariah den Abend, um über ihr neues Album "Here for It All" zu sprechen, das am 26. September erscheinen soll. "Wir müssen dieses Album jetzt sofort promoten", betonte sie laut Daily Mail mehrfach, während sie weitere skurrile Kommentare machte. Die Stimmung im Club blieb chaotisch: laute Gäste, wuselige Fans mit Handys. Schließlich beschwerte sie sich über die Geräuschkulisse und rief in die Menge, sie wolle die Leute nicht hören. Auch ihr Album hob sie nochmals hervor: "Ich meine, was soll ich sagen, der 26., na gut, wie auch immer, tschüss."

Der Abend hatte für die Sängerin zuvor ganz anders begonnen. Bei der eigentlichen Award-Verleihung in New York glänzte Mariah in einem goldenen Outfit und nahm eine der begehrten Trophäen entgegen. Ein Highlight war das Wiedersehen mit Kollegin Ariana Grande (32), mit der sie sich backstage fotografieren ließ. Ob der spätnächtliche Auftritt der Alkoholstimmung oder einfach ausgelassener Partylaune geschuldet war, bleibt offen. Fans hoffen jedenfalls, dass sie bald wieder frisch und erholt in die Öffentlichkeit tritt.

Getty Images Mariah Carey performt bei den MTV Video Music Awards 2025 in New York.

Getty Images Busta Rhymes, Musiker

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

