Bianca Heinicke und Timothy Hill feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Beim Deutschen Fernsehpreis 2025 hatte Bianca Heinicke (32) ihren ersten gemeinsamen Auftritt mit ihrem neuen Partner Timothy Hill (30) auf dem roten Teppich. Die Influencerin und der Social-Media-Star präsentierten sich Arm in Arm vor den Kameras und zogen die Blicke auf sich. Bianca wählte für den glamourösen Abend ein auffälliges Ensemble aus silberner Jacke und passender Hose, das ihre natürliche Ausstrahlung unterstrich. Mit kaum Make-up und hochgesteckten Haaren setzte sie auf schlichte Eleganz. Timothy trug ein bunt gemustertes Hemd über einem weißen Top, kombiniert mit einer schwarzen Anzughose – ein Look, der ebenfalls viel Aufmerksamkeit erregte.

Beide wirkten entspannt und strahlten in die Kameras, während sie das Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich genossen. Für Bianca markierte dieser Auftritt einen wichtigen Moment, da sie Timothy zum ersten Mal bei einem großen öffentlichen Event an ihrer Seite zeigte. Fans und Gäste des Abends waren begeistert von der lockeren und authentischen Ausstrahlung des Paares. Der Abend stand dabei nicht nur im Zeichen der Preisverleihung, sondern auch im Zeichen der Selbstinszenierung, wie es bei solchen Veranstaltungen üblich ist. Besonders die Wahl der Outfits wurde von Modebeobachtern als mutig und erfrischend gelobt.

Für Bianca ist dieser neue Abschnitt sicher auch ein Symbol für ihr persönliches Glück nach bewegten Jahren. Die zweifache Mutter hatte sich 2022 von Julian Claßen (32) getrennt, mit dem sie lange als Traumpaar der Social-Media-Welt galt. Trotz der Scheidung, die schon 2024 offiziell wurde, hat sie betont, wie wichtig ihr das gemeinsame Wohl der Kinder bleibt. Mit Timothy scheint sie nun wieder Glück gefunden zu haben. Er selbst, bekannt für seine humorvollen Clips und leichte Art, ergänzt Biancas Leben augenscheinlich auf eine Weise, die ihr sichtlich guttut.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothy Hill und Bianca Heinicke, Deutscher Filmpreis 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / timothyjordanhill Timothy Hill und Bianca Heinicke

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram, Instagram Julian Claßen und Bianca Heinicke, YouTube-Stars