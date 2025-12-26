Neuer "Weihnachten zu Hause"-Darsteller begeistert Fans

Die norwegische Erfolgsserie "Weihnachten zu Hause" ist nach fünf Jahren Pause mit einer dritten Staffel auf Netflix zurück – und sorgt direkt für Gesprächsstoff! Im Zentrum der neuen Episoden steht neben der Hauptfigur Johanne, gespielt von Ida Elise Broch, ein neuer Charakter: Tischler Bo. Der charmante Handwerker, der aufgrund eines Wasserschadens in Johannas Küche unverhofft in ihr Leben tritt, erobert nicht nur als Ruhepol und Helfer Johannas Herz, sondern auch das der Zuschauer im Sturm. Bo wird von dem 26-jährigen Schauspieler Gard Fartein Løkke Goli (26) verkörpert, dessen Name derzeit heiß diskutiert wird.

Gard Løkke, geboren am 1. Januar 1999, stammt aus Lillehammer und lebt inzwischen in Oslo, so SWP. Der Norweger steht nicht nur vor der Kamera, sondern ist auch als Model gelistet. Auf Instagram gibt er Einblicke in Set-Alltag und Privatschnappschüsse, sein Profil ist seit August 2023 verifiziert. Film- und Serienfans kennen ihn unter anderem aus "Good Boy" und dem Netflix-Monsterhit "Troll". In der neuen Staffel der Weihnachtsserie übernimmt Johanne eine Führungsposition im Job, hilft ihren Geschwistern und kümmert sich um ihren Vater – bis der Wasserschaden in der Küche alles durcheinanderwirbelt und Bo als Einziger zusagt, die Reparatur rechtzeitig zu schaffen. Zwischen Kaffeeduft, Holzspänen und Festvorbereitungen funkt es leise, während Oslo im Dezemberlicht glitzert.

Privat hält sich der Schauspieler bedeckt. Ob Gard Løkke vergeben ist, verrät er in Interviews nicht, auf Fotos zeigt er sich mal mit Kolleginnen, mal mit Freunden. Die Aufmerksamkeit ist neu, aber die Bühne bestens bereitet: Die Rückkehr der Serie hat kurz vor Weihnachten wieder Millionen in Stimmung gebracht, mit Johanne im Zentrum, Tannenduft in der Luft und einer Prise Alltagschaos. Abseits der Kameras wirkt Gard geerdet: heimatverbunden, seit Jugendtagen im Business und mit einer Social-Media-Präsenz, die eher auf Natürlichkeit als auf Glamour setzt. Während Johanne in der Serie ihren Weg zwischen Familie, Arbeit und Gefühlen sucht, spielt Gard den Mann, der nichts verspricht – außer pünktlich fertig zu werden. Genau das kommt an.

Anzeige Anzeige

Netflix Ida Elise Broch als Johanne in "Weihnachten zu Hause" Staffel 3

Anzeige Anzeige

Instagram / gardlokke Gard Fartein Løkke Goli, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Stefan Borup / Netflix Ida Elise Broch als Johanne in "Weihnachten zu Hause"

Anzeige