So war Jamie Campbell Bowers letzter "Stranger Things"-Tag

Jamie Campbell Bower (37) hat sich nach den Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel von Stranger Things von der Serie verabschiedet. Der Schauspieler, der seit der vierten Staffel als Bösewicht Vecna alias Henry Creel auftritt, sprach auf der Premiere in Los Angeles über den "bittersüßen" Moment, das Set letztmals zu verlassen. "Es war, als hätte ich eine Last abgelegt, die ich seit vier oder fünf Jahren getragen habe", erzählte er dem Magazin People. Auf einem Foto des letzten Drehtages sieht er seinen Schilderungen zufolge aus wie ein Mann, "der gerade den ersten Atemzug seines Lebens gemacht hat". Während Jamie die intensive Zeit als belastend empfand, betonte er, dass er glücklich sei, die Arbeit endlich den Fans präsentieren zu können.

Die fünfte Staffel setzt dort an, wo die vierte endete. Vecna, der in der Upside-Down-Dimension verschwunden war, kehrt zurück und setzt sein finsteres Ziel fort: die Welt zu beherrschen und seine Gegner zu vernichten. In den ersten vier Episoden, die seit dem 27. November auf Netflix abrufbar sind, enthüllt Will Byers entscheidende Informationen über Vecnas Vorhaben. Mit seinen kanalisierten Kräften gelingt es ihm, die bedrohlichen Demogorgons zu besiegen. Jamie versprach den Fans in einem Interview, dass sie in dieser finalen Staffel auf größere Effekte und "mehr Feuer" als je zuvor gespannt sein dürfen. Die nächsten Episoden werden am 26. Dezember veröffentlicht, das große Finale erscheint schließlich am 1. Januar.

Jamie, der sich nun auf neue Projekte konzentrieren möchte, deutete an, dass die Rolle des Bösewichts ihre Spuren hinterlassen hat. Bei einer Fanveranstaltung in Orlando gestand er, dass er mit seinem Therapeuten intensiv über die Belastung gesprochen habe, die die intensive Rolle für ihn bedeutete. Der Schauspieler scherzte, er brauche eine Pause von solchen Figuren: "Ich spiele wahrscheinlich erst mal keinen Bösewicht mehr", kündigte er an. Abseits der Karriere ist Jamie auch als Musiker aktiv und zeigt, dass er vielseitig begabt ist. Fans dürfen also gespannt sein, welche kreativen Wege der ehemalige "Stranger Things"-Star als Nächstes einschlagen wird.

Imago Jamie Campbell Bower bei der UK-Premiere von "Stranger Things" Staffel 5 in London

Netflix Jamie Campbell Bower in "Stranger Things"

Netflix Jamie Campbell Bower als Vecna in "Stranger Things" Staffel 5