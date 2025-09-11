Hat sich Jennifer Saro in neuer Heimat Dortmund eingelebt?

Jennifer Saro (29) hat einen großen Schritt gewagt: Sie verließ die Millionen-Metropole Berlin und zog nach Dortmund, um mit ihrem Partner zusammenzuleben. Der Umzug war keine einfache Aufgabe. Vor allem für ihren Sohn, der besondere Bedürfnisse hat, musste Jennifer viel organisieren, damit er sich auch in der neuen Heimat wohlfühlt. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit nun mit, dass sie sich in der Stadt bereits sehr gut eingelebt hat. "Ich fühle mich sehr wohl", verriet sie ihren Followern.

Dortmund mag für viele ein Kontrast zu Berlin sein, doch Jennifer schätzt die Vorzüge ihres neuen Zuhauses. Sie sei, wie sie sagt, ohnehin nicht besonders ortsgebunden und fühle sich überall schnell wohl. Der stressige Alltag der Großstadt sei für sie kein Verlust. Im Gegenteil: Sie freut sich darüber, spontane Erledigungen noch einfacher umsetzen zu können. "Ich mag, dass es kleiner ist und ich einfach mal kurz einkaufen kann, ohne dass ich mindestens eine Stunde einrechnen muss", erklärte sie. Der Umzug habe zwar einiges an Planung und Umstellung abverlangt, doch inzwischen scheint Jennifer mit ihrem Sohn gut in Dortmund angekommen zu sein.

Ursprünglich hatte Jennifer den Plan, sich dauerhaft in Berlin niederzulassen und dort gemeinsam mit ihrem Sohn, den sie liebevoll Keksi nennt, ein neues Zuhause zu schaffen. Doch die Beziehung zum BVB-Torwart Alexander Meyer (34) hat schließlich alles verändert. Seit etwa einem Jahr sind die beiden ein Paar. Das Leben zu dritt scheint sich nun bestens zu fügen, und Jennifer zeigt sich als pragmatische Frau, die neue Herausforderungen mit Tatendrang annimmt.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro und ihr Sohn, genannt Keksi

Instagram / jennifersaro "Die Bachelorette" Jennifer Saro, ihr Sohn Keksi und ihr Freund Alexander Meyer

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Partner Alexander Meyer, Juli 2025