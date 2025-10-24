Freund ist Kicker: Jennifer Saro will keine Spielerfrau sein

Jennifer Saro (29) macht auf Instagram eine klare Ansage: Sie möchte nicht als "Spielerfrau" etikettiert werden. In einer Fragerunde auf der Plattform erklärte die Influencerin, deren Partner BVB-Torwart Alexander Meyer (34) ist, warum sie diese Bezeichnung ablehnt. Anlass war die Frage, ob sich die Partnerinnen der Profis untereinander viel austauschen. Jennifer antwortete daraufhin bestimmt: "Ich mag das gar nicht, so genannt zu werden – ich bin keine Spielerfrau, ich bin Jennifer Saro und was mein Partner beruflich macht, ist ja wohl egal." Sie räumte ein, diesbezüglich eventuell ein wenig überempfindlich zu sein. "Ich hab mir meinen Namen/Marke acht Jahre lang aufgebaut und mich nie über einen Mann definiert, also wär's toll, wenn wir jetzt auch nicht damit anfangen", erklärte Jennifer.

Gleichzeitig versuchte sie, die Frage offen und ehrlich zu beantworten. Jennifer verriet, dass es von Vereinsseite aus ab und zu Treffen gebe, bei denen die Partnerinnen der Spieler sich kennenlernen können. Obwohl sie sich nicht über solche Anlässe definiert, hat sie dabei bereits einige enge Kontakte geknüpft und lobte die aufgeschlossene Atmosphäre: "Ich habe hier schon richtig tolle Frauen kennengelernt, die ich wirklich mag und die überhaupt nicht dem Klischee entsprechen." Sie wirkte dabei dankbar für die Gelegenheiten, neue Bekanntschaften zu schließen.

Vor rund drei Monaten feierten Jennifer und Alexander ihr einjähriges Jubiläum. Die Influencerin teilte damals auf Social Media einen ganzen Schwung inniger Pärchenfotos. Ob beim Kuscheln auf der Yacht, beim Spaziergang durch die Wüste oder im ganz normalen Alltagschaos – das Paar zeigte sich verliebt wie am ersten Tag. Auch Jennifers Sohn Keksi spielte auf den Bildern eine große Rolle. Der Fußballer kümmerte sich liebevoll um den kleinen Jungen, spielte mit ihm, kochte zusammen mit ihm und ließ keinen Zweifel daran, wie wichtig ihm der Schützling seiner Partnerin ist. "Ein ganzes Jahr voller Liebe für dich", schwärmte Jennifer in ihrer Nachricht an Alexander.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, Influencerin

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro, September 2025

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem Sohn Keksi und ihrem Freund Alexander Meyer, Juni 2025