Bald Twitch-Star? Pietro Lombardi auf Montes Weihnachtsparty

Pietro Lombardi (33) etabliert sich immer mehr in der deutschen Twitch-Szene. In diesem Jahr festigte der Sänger seine Freundschaften mit Streamern wie MontanaBlack (37) und Max Schradin (47). Und jetzt ist er auch zu Montes XXL-Weihnachtsfeier eingeladen. Der Content Creator enthüllte bei Instagram den zweiten Teil seiner prominenten Gästeliste – und auf der war auch Pietros Name gelistet. Eine große Ehre, denn die Liste ist zwar lang, aber exklusiv. Und für den ehemaligen DSDS-Gewinner könnte sie weiteres Kontakteknüpfen in der Szene bedeuten. Los geht es am 21. Dezember ab 12 Uhr auf Twitch. Fans können dann in einem 14-Stunden-Stream verfolgen, was die Streamer auf Montes Spezial-Weihnachtsmarkt so treiben.

Twitch wurde in diesem Jahr so etwas wie Pietros zweites Standbein. Nachdem er zunächst bei Schradins Rentner-Tour mit von der Partie war, schien er Blut geleckt zu haben. Kurzerhand zog der 33-Jährige seinen eigenen Kanal hoch. Binnen weniger Monate sammelte er dort über 12.000 Follower und ging regelmäßig live. Mit Musik hat sein Content bisher aber weniger zu tun, stattdessen widmet er sich Videospielen wie "FIFA" oder "Grand Theft Auto". Im Oktober startete Pietro seine zweite Karriere und zeigte seinen Followern bei Instagram stolz sein Equipment. "Wir können alles machen, wir gehen in Spiele rein, wir machen Reactions, Horrorspiele – alles Mögliche. Das wird richtig geil, ich freue mich extrem", versprach er aufgeregt.

Auf Montes Weihnachtsfeier wird Pietro allerdings nicht der einzige Musiker sein. Der 37-Jährige ist bekanntermaßen unter den deutschen Rappern gut vernetzt. In diesem Jahr sind auch bekannte Rap-Stars wie GZUZ und Kollegah (41) eingeladen. Hinzu kommen Promis wie Star-Koch Frank Rosin (59), Extremsportler Joey Kelly (53), 7 vs. Wild-Gründer Fritz Meinecke (36) und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33). Aber vor allem die Streamer dürfen natürlich nicht fehlen: Auf der Gästeliste stehen unter anderem EliasN97 (28), Trymacs (31), Zarbex (27), Commanderkrieger (46) und sehr zu Montes Freude auch endlich die Jungs von Pietsmiet. Was genau passieren wird, verriet der Organisator noch nicht. Im Netz teaserte er nur an: "Mit dem diesjährigen Stream bringen wir unsere Gäste an ihre Grenzen und präsentieren auch Action der ganz anderen Art – das wird garantiert heftig."

IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

Instagram / zarbex MontanaBlack und Zarbex, deutsche Twitch-Stars