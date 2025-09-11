Termin steht: Dann startet die neue Staffel von "The Taste"

Die beliebte Kochshow The Taste kehrt am 22. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 auf die Bildschirme zurück – und diesmal gibt es einige Neuerungen. Steffen Henssler (52) feiert sein Debüt als neues Mitglied der Jury. Der TV-Koch bekommt in seinem ersten Einsatz scherzhafte Spitzen von seinem Kollegen Tim Raue zu hören, der augenzwinkernd anmerkt: "Ich dachte, der grillt nur!" Neben Henssler sorgt auch Elif Oskan, eine Schweizer Spitzenköchin, als weiterer Neuzugang für frischen Wind. Alexander Herrmann (54), der als Urgestein der Show gilt, rundet das Quartett ab und geht erneut als Titelverteidiger ins Rennen.

In der kommenden Staffel werden 16 Kandidaten über neun Episoden hinweg ihr kulinarisches Können unter Beweis stellen. Die Herausforderung: Ein ganzes Gericht auf nur einem Löffel präsentieren. Dabei steht die Blindverkostung im Zentrum – allein der Geschmack entscheidet, wer weiterkommt. Neben den regulären Juroren sind auch Gastjuroren dabei, die mitentscheiden dürfen. Das Ziel: Den Siegertitel und damit ein Preisgeld von 50.000 Euro sowie die Veröffentlichung eines eigenen Kochbuchs zu gewinnen.

Steffen ist besonders durch seine Entertainment-Qualitäten bekannt und bringt eine neue Dynamik in die Show. Elif wird für ihre moderne Interpretation von Schweizer Klassikern geschätzt und feiert mit ihrer Teilnahme eine Premiere im deutschen Fernsehen. Alexander wiederum hat bereits tiefe Wurzeln in der Show geschlagen – er gehört seit der ersten Staffel 2013 zum festen Bestandteil der Jury und ist mit fünf Siegen bisher unschlagbar. Zusammen mit Tim Raue (51), dessen witzige Kommentare ein Markenzeichen der Sendung sind, verspricht das neue Team Unterhaltung und Spannung auf höchstem kulinarischen Niveau.

Joyn /Benedikt Müller Die "The Taste"-Jury 2025

ActionPress Steffen Henssler, TV-Koch

Joyn / Benedikt Müller / Philipp Rathmer Tim Raue, Steffen Henssler, Elif Oskan und Alexander Herrmann, Jury der 14. "The Taste"-Staffel