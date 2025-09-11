Twenty4tim erleichtert: Seine Mama durfte Klinik verlassen

Endlich aufatmen bei Social-Media-Star Twenty4tim (24): Seine Mutter Christina hat das Krankenhaus verlassen und ist wieder zu Hause. In einer Instagram-Story teilte der Influencer ein Selfie von sich und seiner Mutter und schrieb erleichtert: "Nur eine Info für alle, die sich Sorgen machen/gemacht haben: Mama ist wieder zu Hause. Jetzt heißt es abwarten und etwas Ruhe." Nach einer schwierigen Zeit und mehreren Klinikaufenthalten kann die Familie nun endlich auf ein wenig Normalität hoffen.

Neben dem erleichterten Statement von Tim meldete sich auch Tinas Lebensgefährte Sven via Social Media zu Wort. In seiner Story kommentierte er mit einem Schmunzeln, die frisch entlassene Patientin sei nun "frisch geduscht, recycelt, mit einem neuen Stent" wieder zu Hause. Der Krankenhausaufenthalt hat spürbar an den Kräften von Tims Mutter gezehrt: Sie beklagte sich, dort keinen erholsamen Schlaf gefunden zu haben. Das möchte sie nun in ihrem heimischen Bett nachholen.

Tinas gesundheitliche Probleme hatten in den letzten Wochen wiederholt für Anspannung innerhalb der Familie gesorgt. Bereits im Juni musste sich Christina in stationäre Behandlung begeben, da ihre Gallenblase entfernt werden musste. Doch die Erleichterung nach der OP hielt angesichts der neuen gesundheitlichen Herausforderungen nicht lange an. Vor allem Tim drückt jetzt die Daumen, dass seine Mutter nicht erneut in die Klinik muss. Der Influencer feiert nämlich am Wochenende seinen Geburtstag und wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Mutter bei diesem besonderen Anlass an seiner Seite zu wissen.

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Mama Christina im September 2025

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim mit seiner Mama Christina und ihrem Partner Sven, August 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Mutter Christina im Juni 2025