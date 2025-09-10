"Sind ratlos": Twenty4tims Mama liegt erneut im Krankenhaus

Große Sorge bei Twenty4tim (24): Wie der Social-Media-Star in seiner Instagram-Story mitteilt, hat seine Mutter Christina erneut mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. "Meine Mama liegt leider wieder im Krankenhaus", schreibt Tim und betont, wie sehr ihn die Situation belastet: "So langsam sind wir auch echt ratlos und besorgt." Trotz der schwierigen Umstände versucht der Influencer positiv zu bleiben und richtet den Fokus auf den familiären Zusammenhalt: "Aber, hey, wir haben immer noch uns."

In dieser schwierigen Zeit erfährt Tim von seiner Community viel Zuspruch. So schreibt ein Fan: "Hoffentlich ist sie bis Samstag wieder fit." Tim selbst äußert gegenüber seinen Followern seinen sehnlichsten Wunsch: "Ich wünsche mir nichts mehr, als dass sie wieder fit wird bis dahin. Das wäre mein einziger Geburtstagswunsch." Am kommenden Wochenende plant der Ex-Dschungelcamp-Star nämlich eine große Geburtstagsparty, zu der bisher rund 275 Gäste zugesagt haben. Das Event möchte er live auf Instagram mit seinen Fans teilen.

Bereits im Juni war Tims Mutter wegen gesundheitlicher Probleme in stationärer Behandlung – ihre Gallenblase musste entfernt werden. Die OP brachte damals Erleichterung, doch nun scheint es neue Komplikationen zu geben. Die enge Beziehung zwischen Tim und seiner Mutter thematisiert der 24-Jährige immer wieder in den sozialen Medien. Dort hat er oft betont, wie wichtig ihm Christinas Unterstützung ist. Fans hoffen nun, dass seine Mutter rechtzeitig zu seinem besonderen Tag wieder gesund an seiner Seite sein kann.

Instagram / kampi.c Twenty4tim und seine Mama Christina im September 2024

IMAGO / Gartner Twenty4tim, Social-Media-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Mutter Christina im Juni 2025