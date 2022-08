Selten! Daniel Fehlow teilt ein Paarfoto mit seiner Jessica

Was für ein seltener Anblick! Sein Privatleben hält Daniel Fehlow (47) weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Fünf Jahre lang hatte der GZSZ-Star sogar verheimlicht, dass er mit seiner Ex-Serienkollegin Jessica Ginkel (41) liiert ist, ehe sie ihre Beziehung 2016 publik machten. Inzwischen sind die beiden schon verheiratet und haben zwei Kinder. Zu sehen bekommt man die Turteltauben trotzdem kaum gemeinsam. Jetzt machte Daniel aber eine Ausnahme und postete ein Pärchenfoto mit Jessica!

Via Instagram postete der 47-Jährige den raren Schnappschuss. Darauf sind er und Jessica am Pool zu sehen. Gemeinsam albern die beiden herum und werfen sich übertrieben in Pose. "Letzter Post vor Ewigkeiten, dann muss ich jetzt einfach richtig dicke mit einem Erste-Sahne-Beauty-Shot einsteigen", witzelte der ehemalige Leon-Darsteller zu dem Foto. Seinen Followern gefällt's – unter anderem sein einstiger Setkollege Felix von Jascheroff (39) schrieb: "Heiße Schnecke!"

Die Zeit mit seinen Liebsten scheint Daniel in vollen Zügen zu genießen. Nach seinem GZSZ-Aus wollte sich der Schauspieler ohnehin mehr seiner Familie und vor allem seinen beiden Kinder widmen. "Da hat man ein bisschen mehr Zeit, dass ich die auch mal in die Kita und in die Schule bringen kann und abholen kann", meinte der Serienstar im Promiflash-Interview.

