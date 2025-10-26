Influencerin Ana Johnson enthüllt das Geschlecht ihres Babys

Ana Johnson (32) und ihr Mann Tim erwarten voller Vorfreude ihr zweites Kind. Auf Instagram teilt die Influencerin jetzt ein emotionales Update mit ihrer riesigen Community: Sie enthüllt das Geschlecht ihres Babys. In einem kurzen Clip schneiden Ana und Tim gemeinsam eine Torte an, deren Inneres in kräftigem Blau leuchtet. Damit steht fest, worauf viele ihrer Follower gewartet hatten: Es wird ein Junge! "Es war so klar!", erklärt Tim, während die beiden vor Lachen kaum zu stoppen sind. Ana fügt lachend hinzu: "Ich lebe hier bald einfach mit drei Männern."

Die baldige Zweifach-Mama nimmt sich ebenfalls Zeit, um ihre persönlichen Empfindungen zu teilen. In ihrem bewegenden Text erinnert sich Ana an eine Phase in ihrer Kinderwunschreise, die von Hoffnungslosigkeit geprägt war. In diesem Zusammenhang sprach sie von einem Traum, der sie während dieser Zeit begleitete. "In diesem Traum lief ich mit zwei Kindern an meiner Hand. [...] Ich konnte 'von oben' auf uns hinabblicken, und als ich erwachte, umarmte mich ein Gefühl von großer Hoffnung. Beide Kinder waren Jungs", schreibt sie.

Noch vor zwei Monaten hatte die Social-Media-Bekanntheit ihre Follower an ihren Überlegungen teilhaben lassen, wie sie das Geschlecht ihres zweiten Kindes verkünden möchte. Damals erklärte Ana ganz offen im Netz: "Wir sind uns noch etwas unsicher, ob es wieder eine Feier geben wird oder ob Tim und ich uns zu zweit einfach überraschen lassen." Während die erste Gender-Reveal-Party mit Freunden und Familie nach ihren Worten "wirklich unglaublich schön und irgendwie heilend für uns alle" gewesen war, stand diesmal auch die Option im Raum, den besonderen Moment im kleinen Kreis zu erleben.

Ana Johnson, Influencerin

Tim und Ana Johnson beim Gender Reveal ihres Babys

Tim und Ana Johnson mit ihrem Sohn Maui