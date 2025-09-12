Mary Cosbys Sohn wurde erneut wegen Gewalt festgenommen

Robert Jr., der Sohn von "The Real Housewives of Salt Lake City"-Star Mary Cosby, sorgte am Samstag für einen dramatischen Polizeieinsatz: Laut dem von TMZ zitierten offiziellen Tatbericht soll der 21-Jährige versucht haben, durch die Hundeklappe in das Haus seines Schwiegervaters einzudringen. Danach habe er eine Person im Garten attackiert. Als die Polizei eintraf, soll Robert Jr. die Anweisungen der Beamten ignoriert haben – seine Festnahme war die Folge. Ihm werden unter anderem Hausfriedensbruch, Körperverletzung und mehrere Verstöße gegen eine gerichtliche Verfügung vorgeworfen. Die Kaution wurde auf 5.000 Dollar festgesetzt.

Der Zwischenfall stellt nicht das erste Mal dar, dass Marys einziger Sohn in Konflikt mit dem Gesetz gerät. Bereits 2022 war Robert Jr. wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet worden. Nach einem Schuldbekenntnis wurden damals weitere Anklagepunkte fallengelassen. Allerdings gab es später erneut gerichtliche Auseinandersetzungen, da er entgegen den Auflagen keine ausreichenden Nachweise über den Besuch eines Rehabilitationsprogramms vorlegen konnte. Mary hatte damals öffentlich betont, dass ihr Sohn auf einem schwierigen Weg sei, und erwähnte, dass sie und ihr Ehemann Robert Sr. tief besorgt seien.

Die 52-Jährige hat in der Vergangenheit wiederholt über die Herausforderungen gesprochen, mit denen ihr Sohn zu kämpfen hat. In einer Folge von "The Real Housewives of Salt Lake City" sprach Mary offen über die Belastungen, die die Probleme ihres Sohnes auf die Familie ausüben. Sie selbst hat immer wieder erklärt, dass sie versucht, ihn mit Liebe und Unterstützung durch diese schwierige Phase zu begleiten. Trotzdem gibt sie zu, dass es nicht leicht ist, einen geliebten Menschen dabei zu sehen, wie er mit solchen Herausforderungen kämpft. Die Situation bleibt angespannt, doch Mary betont, dass sie niemals aufhören wird, für ihren Sohn da zu sein.

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, TV-Bekanntheit

Instagram / mary_m_cosby Robert Cosby Jr., der Sohn von "RHOSLC"-Star Mary Cosby

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.

