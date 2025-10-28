Streit um Fürze: Mary Cosby sorgt für Drama bei Dreharbeiten

In The Real Housewives of Salt Lake City knallt es wieder – und zwar unerwartet. Mary Cosby liefert erneut denkwürdige Szenen in der neuesten Folge der Reality-Serie. Zwischen ihr und ihrer Co-Darstellerin Angie Katsanevas kommt es zu einer hitzigen Debatte über ein eher ungewöhnliches Thema: Marys angebliche Flatulenzen. In der Vorschau auf die aktuelle Folge, die am 21. Oktober ausgestrahlt wurde, zeigt Mary, dass sie sich die Spitzen ihrer Kollegin nicht mehr gefallen lassen möchte. "Du bist ein bisschen gemein, wie damals, als du dich über meinen Furz lustig gemacht hast", kontert die Seriendarstellerin scharf und stellt damit die bisherigen Späße in Frage.

Die angesprochene Szene spielte sich bei einem Drink-Abend im Haus von Angie ab, bei dem auch Bronwyn Newport zugegen war. Dabei kam es zu dem Moment, der nun für Zündstoff sorgt. In der Rückblende ist zu sehen, wie Mary die Situation selbst reflektiert: "Es ist einfach passiert. Ich weiß nicht, warum ich furze." Während sie und ihre Kolleginnen zunächst darüber lachen, nutzt Angie die Gelegenheit, um sich mit einem augenzwinkernden Kommentar das Feuer zu sichern: "Wenn du schon einen Furz lässt, dann warnst du uns wenigstens vor." Auch Bronwyn ließ es sich damals nicht nehmen, spaßhaft Abstand zu halten.

Solche hitzigen und bizarren Auseinandersetzungen sind jedoch fester Bestandteil des Erfolgsformats und tragen zum unverwechselbaren Reiz der Show bei. Mary, die für ihre oft unkonventionelle Art bekannt ist, hat in der Reality-Serie schon häufiger für aufsehenerregende Momente gesorgt. Ihre unwirschen Konfrontationen mit den anderen Frauen und ihr Hang zur überspitzten Dramaturgie machen sie zu einer der prägendsten Persönlichkeiten der Reihe. Es bleibt abzuwarten, ob aus dem skurrilen Furz-Streit eine länger anhaltende Fehde entstehen wird oder ob die Damen sich bald wieder versöhnlich zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Cosby bei den Las Culturistas Culture Awards in Los Angeles, 17. Juli 2025.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angie Katsanevas und Bronwyn Newport in Los Angeles, 10. Oktober 2024.

Anzeige Anzeige

Instagram / mary_m_cosby Mary Cosby, TV-Bekanntheit

Anzeige