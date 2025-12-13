Lily Allen will aus ihrem Erfolgsalbum ein Musical machen

Lily Allen (40) schmiedet große Bühnenpläne: Die Sängerin bestätigte in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", dass ihr Erfolgsalbum "West End Girl" als Theaterstück adaptiert werden soll. "Das ist wahr", sagte Lily, als Jimmy (51) nachhakte, und ließ durchblicken, dass die Gespräche längst laufen. Auf die Frage nach ihrer eigenen Rolle im Projekt konterte sie mit einem Augenzwinkern: "Ich könnte beteiligt sein. Die Tinte ist noch nicht trocken … aber ich führe definitiv einige Gespräche darüber. Es ist sehr aufregend." Bevor es so weit ist, schaut die Musikerin am Wochenende bei "Saturday Night Live" vorbei. Ihre Tour "Lily Allen Performs West End Girl" startet am 2. März 2026 in Glasgow.

Was daraus schließlich auf der Bühne zu sehen sein wird, bleibt noch offen. Klar ist jedoch, dass das im Oktober veröffentlichte fünfte Studioalbum thematisch den Weg weist: Teile der Songs kreisen um die Scheidung von David Harbour (50) und die Suche nach einem neuen Selbstbild nach dem Trennungsbruch. Ob Lily selbst in der Produktion auftritt, steht noch nicht fest, unwahrscheinlich wäre es allerdings nicht. Die Künstlerin feierte 2021 mit Danny Robins’ "2:22 A Ghost Story" ein umjubeltes West-End-Debüt und wurde dafür sogar für einen Laurence Olivier Award als Beste Schauspielerin nominiert. Als Nächstes ist sie zudem im Film "Night & Day" nach Virginia Woolf zu sehen, inszeniert von Tina Gharavi.

Abseits der Planungen für die Bühne trägt "West End Girl" für die Musikerin eine persönliche Dimension. Die Entstehung des Albums war für die Sängerin ein Befreiungsschlag nach einer langen Pause, in der vieles unausgesprochen blieb. Im Studio kanalisiert sie Erlebnisse, die aus einer Beziehungserfahrung stammen, die sie nachhaltig geprägt hat. Wer Lily abseits des Rampenlichts kennt, weiß, dass sie Rückzug und Nähe gleichermaßen sucht: Zwischen Songwriting-Sprints, privaten Momenten mit ihren Kindern und kurzen Fensteröffnungen zum öffentlichen Leben entsteht ihr Werk oft in konzentrierten Phasen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images David Harbour und Lily Allen, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Lily Allen bei der Premiere von "The Hunger Games: On Stage" im Troubadour Canary Wharf Theatre in London